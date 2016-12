1127 zienswijzen voor of tegen fusie gaan niet veel verschil maken: provincie zet door

Door: Redactie

Alles wijst erop dat de provincie vasthoudt aan de fusiekoers van Haren. De 1127 zienswijzen, ingediend door burgers, veranderen de inzichten van de provincie niet. Dat betekent dat spoedig een herindelingsontwerp en – advies richting Den Haag gestuurd kan worden, zodra Provinciale Staten (zeg maar: de provinciale raad) heeft ingestemd. Dat is een formaliteit. De minister zal uiteindelijk het plan voorleggen aan de Tweede Kamer. Dat zou een nieuwe Kamer kunnen zijn, want op 15 maart 2017 zijn er verkiezingen. Volgens burgemeester Pieter van Veen (foto) is dat de enige plaats waar de fusie nog zou kunnen stranden.

Dagblad van het Noorden zette vandaag het aantal ingekomen zienswijzen op een rij.

1127 binnengekomen zienswijzen

950 daarvan afkomstig uit de gemeente Haren. Daarvan 613 tegen fusie (64%) en 333 voor fusie (36%). In de zienswijzen staan vragen over de afstand tussen bestuur en burgers en ook over het behoud van voorzieningen, zoals bibliotheken, winkels, sportaccommodaties. Ook het behoud van eigen identiteit wordt vaak genoemd. Burgemeester Peter den Oudsten heeft gisteren bij de presentatie van het herindelingsontwerp nog maar eens gezegd dat Haren niet bang hoeft te zijn dat zij wordt opgeslokt door Groningen en haar dorpse sfeer gaat verliezen.