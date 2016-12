2016 tikt weg, op weg naar 2017 (even terugkijken op de afgelopen twaalf maanden)

Door: Redactie

Vandaag de laatste dag van 2016. In Haren hebben we een goed jaar gehad. Ondanks de crisis hebben winkeliers hun best gedaan de moed erin te houden, kijk maar eens naar de manier waarop zij hun etalages en winkels mooi aan ons presenteren. En er zijn weer nieuwe winkels opengegaan, ondernemers met lef die Haren zien zitten. En wat zijn er weer veel culturele initiatieven genomen, Haren bloeit! Laten we even terugzien op het afgelopen jaar.

Door Hein Bloemink, Haren de Krant

Lokale media onrustig

In onze branche, de lokale media, begon 2016 wat onrustig. Haren had van oudsher twee kranten, die elkaar keurig in balans hielden. Het Harener Weekblad voor weeknieuws (oplage 9000 in Haren e.o.), Haren de Krant (oplage 40.000 in Haren e.o.) met maandelijks artikelen over Harense mensen (en duiding van nieuws).

Vrij onverwacht startten in februari 2016 twee nieuwe kranten. Harense Toestanden was van origine een Facebook-pagina waar veel lokale nieuwtjes werden gedeeld (en voorzien van commentaar). Webmaster Paul van Weringh dacht dat dit concept ook toekomst had op papier. Opmerkelijk, want de papieren krant is een oud medium. Tóch begon hij en verschijnt iedere maand in een kleine oplage (8000) in Haren. Tegelijk begon ‘Ons Haren’ (oplage 8000 in Haren). Dat werd een weekblad, dat vooral de concurrentie zocht met het Harener Weekblad. Redacteur Marco in ’t Veldt was de meest trouwe verslaggever die je kon bedenken, want je zag hem bijna 24/7 in Haren op pad. Ons Haren werd gefinancierd door Eelder Dorpsklanken, maar het avontuur eindigde in november. Geen adverteerders te vinden.

We ronden dus 2016 af met drie kranten, omdat Ons Haren is gesneuveld in de strijd. Uiteindelijk zal de lezer bepalen welke kranten bestaansrecht hebben, omdat hun mening door adverteerders belangrijk wordt gevonden. Als het publiek een krant graag leest, zal de ondernemer in die krant wel willen adverteren. Men wil zich graag laten associëren met een prettige krant. Daarom hebben we bij Haren de Krant ook nu gedaan wat we altijd hebben gedaan: Lezers boeien met leuke artikelen over Haren en hun dorpsgenoten. We hebben gelukkig genoeg adverteerders om de krant rendabel uit te geven en we zijn erg blij met de goede contacten die we met onze adverteerders hebben. Onze grote oplage van 40.000 exemplaren spreekt hen ook erg aan.

Fusie

Moeten we nog iets zeggen over de politieke ontwikkelingen in dit dorp? De strijd over de herindeling met Groningen/Ten Boer duurt voort. Formeel is die strijd gestreden, maar de meerderheid van de gemeenteraad wil niet opgeven. Autonomie geef je niet op als daarvoor geen redenen zijn, zeggen voorstanders van zelfstandig Haren. De gedeputeerde, Patrick Brouns, ziet het anders. Haren gaat een onzekere toekomst tegemoet en kan maar beter aanhaken aan grote broer Groningen. Er zijn veel mensen die het met hem oneens zijn. In november beleefden we zelfs een kort geding, aangespannen door Harenaars die de provincie betichtten van ‘onrechtmatig handelen’. De rechter wilde haar handen er niet aan branden en wees geen vonnis.

Forum Haren de Krant

In 2016 werden we ook weer geconfronteerd met de vele duizenden reacties op ons online forum. De meesten inhoudelijk en met respect, maar ook veel reacties met een smalende en minachtende ondertoon. De redactie heeft het knap lastig met de moderatie. Als geen grens wordt overschreden (dat is dus subjectief) mag alles gezegd worden, vinden we. Echter, veel trouwe lezers vinden dat de grenzen tóch worden overschreden. Beledigend, kwetsend. Er was een appèl om ‘anoniem reageren’ te blokkeren. We denken er over na, maar we doen het (nog steeds) niet. We blijven geloven dat het vooral gaat om de inhoud van teksten en niet om de afzender. Wordt vast vervolgd.

Fusie-furie

In dit licht bezien werd onze redactie ook geconfronteerd met de furie rond de fusie. Veel Harenaars zijn witheet en verliezen zichzelf in de emotie. Meestal tegenstanders van fusie. Het lijkt soms of ze Haren willen behoeden voor het hellevuur. Soms worden vergelijkingen gemaakt met de bezetters van 1940-1945. Wij vinden dat veel te ver gaan, we moeten de fusie blijven zien als een zakelijk politiek geschil.

Een lezer van de krant stuurde in oktober een ingezonden column, waarin gedeputeerde Patrick Brouns op de korrel werd genomen. Op zich prima. Er werd door deze Harenaar beschreven hoeveel belangstelling Brouns heeft voor de tweede wereldoorlog. Vervolgens stelde de schrijver, ironisch bedoeld, dat Brouns zich spiegelt aan de Duitse bezetter en aan het regime van die jaren. En dat kon hij bewijzen door, jawel daar komt het, de herindeling. We hebben deze tekst online gezet, maar kregen spijt. Er waren lezers die ons hebben gewezen op de (in hun ogen) verwerpelijke inhoud en we waren het ermee eens. De column is na een dag offline gehaald en we hebben dat toegelicht. Voorts hebben we onze excuses aangeboden aan de gedeputeerde. Dit kwam ons weer op toorn en verwijten te staan van de Harenaar die het had geschreven. En in de rechtszaal tijdens het kort geding sprong deze heer de redacteur van Haren de Krant nog eens voor de borst. Tik op de schouder en een vuurspuwende blik: ‘En aan die Brouns bied jij je excuses aan?” Dit kleine voorval laat weer zien dat sommige mensen buiten zinnen raken van het fusiedebat. Kwalijk en onbesuisd. Hopelijk houden we aan deze discussie geen blijvend litteken over in Haren.

Wat wij gaan doen?

In 2017 gaan we voort met het werk dat we zo ongelofelijk leuk vinden. Luisteren naar verhalen en deze doorvertellen. Met open oor, oog en hart voor lief en leed. We hopen weer op tips en feedback van lezers. Natuurlijk hopen we dat adverteerders onze krant weten te vinden. Zij maken de krant mogelijk. Haren de Krant is dus feitelijk hun maandelijkse cadeautje aan u.

Lees de krant ook online: www.harendekrant.nl

Persoonlijke noot

Tot slot een persoonlijke noot. Bent u ziek, of heeft u om andere redenen psychisch veel te verduren? Nadert u het einde van uw leven? Zit u in de knel op uw werk? Maakt u zich zorgen over iemand die u liefhebt? Weet dan dat er mensen zijn die ook in deze dagen juist aan u denken, ook al kennen ze uw naam niet.

Het is ons bekend dat we in de krant vaak schrijven over de mooie kant van het leven. En ook dat het vaak gaat over onderwerpen die helemaal niet de kern van het bestaan raken. Anders gezegd, we maken ons vaak druk om bijzaken. Toch vinden we het prettig om de positieve insteek te blijven kiezen, als medicijn tegen treurnis. Want daar wordt de wereld ook niet beter van.

Het allerbeste in 2017 gewenst.

Redactie en medewerkers van Haren de Krant