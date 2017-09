Nieuws:

Door: Redactie

De aanleg van een rotonde op de kruising Kerklaan/Kromme Elleboog is nog in volle gang, maar dat hoeft de start van de 4 Mijl op 8 oktober niet in de weg te staan. Dat zegt de gemeente Haren in antwoord op vragen van RTV Noord.

Het is nu nog een chaotische situatie, en de rotonde zal op 8 oktober nog niet klaar zijn. Maar er worden maatregelen genomen dat de lopers een vrije doortocht hebben.