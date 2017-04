40 jaar geleden treinkaping bij De Punt. Lokale herinneringen aan een drama (1977)

Door: Redactie

In Haren de Krant die volgende week verschijnt staan we stil bij het feit dat 40 jaar geleden (23 mei 1977) een trein werd gekaapt bij de Punt. De overvallers waren Zuid-Molukkers die de Nederlandse regering wilden dwingen gedane beloften na te komen: een vrije republiek der Zuid Molukken. Dat doel bereikten ze niet.

In Haren, Glimmen en wijde omgeving maakte de kaping (die bijna drie weken duurde) diepe indruk. Vrijwel iedereen die hier toen woonde of werkte heeft zijn eigen herinneringen. We legden ons oor te luister voor een paar van die persoonlijke herinneringen. Volgende week in Haren de Krant, nu alvast een voorproefje.

Op de onderstaande foto: Spoorwegovergang Zuidlaarderweg in Glimmen. Iedere avond stroomde de buurt samen om de situatie te bekijken…..

“Goedemorgen, er staat een trein stil”

Bij de politie in Nederland kwamen sinds de treinkaping van 1975 vaak meldingen binnen over stilstaande treinen. Loos alarm. Maar op maandag 23 mei 1977 rond 9.00 uur was het ráák.

Politiebrigadier Bertus Zuidema: “Ik zat op het bureau Haren en nam de telefoon aan. ‘Er staat een trein stil’ werd verteld. Ik heb toen collega’s met de surveillancewagen naar de ruilverkavelingsweg naar Tynaarlo gestuurd om te kijken wat er aan de hand was.” De surveillanten vertrouwden het niet en rapporteerden aan het bureau. Daarop is Zuidema met zijn collega Duit naar de spoorwegovergang Zuidlaarderweg gereden. “We zijn lopend het spoor opgegaan in de richting van de trein, die een kleine kilometer zuidelijk stond. Toen we in de buurt kwamen hoorden we automatische wapens. Er werd op ons geschoten. We zijn direct teruggegaan om via het provinciale mobilofoonnet alarm te slaan. Toen kwam het hele circus op gang en werd de zaak overgenomen door de Gemeentepolitie Groningen.”