Na 43 jaar winkelier zijn in Haren… Guus gaat naar huus! – Lees meer…

Door: Redactie

“Ik heb er echt heel veel zin in”, zegt Guus Ennes, eigenaar van Primera aan de Rijksstraatweg in Haren. “Ik ben 64 jaar en het is mooi geweest. Op 30 juni is mijn laatste dag, dan stop ik met de zaak.”

Met het vertrek van Guus Ennes komt weer een eind aan een tijdperk, want hij heeft tussen november 1974 en 30 juni dus bijna 43 jaar onafgebroken achter zijn toonbank gestaan. De foto bij dit artikel is in die zin een monument van het lokale ondernemerschap. Ennes kent heel Haren en omgekeerd. Hij had zijn winkel tot vier jaar geleden op de beroemde hoek van de Meerweg en de Rijksstraatweg. “Toen ik in 1974 begon stond het oude gemeentehuis er nog. Ik heb het achter mijn toonbank zien afbreken. Nu zit daar winkelcentrum De Brinken”, zegt Ennes. Hij heeft in zijn loopbaan heel wat staats- en krasloten verkocht. “De grootste prijs was 100.000 euro, met een kraslot”, zegt hij. Ennes heeft de zaak verkocht en gaat samen met zijn vrouw Mariska genieten van zijn vrije tijd. “We golfen veel en ik zit op twee biljartclubs. Ik ga me niet vervelen”, zegt hij. In de krant van juni een artikel over Guus en zijn opvolger.