PvdA: Gemeente levert al drie jaar geen informatie over schoolverzuim in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

De PvdA-fractie in de gemeente Haren stelt vast dat het college voor het derde jaar op rij niet op tijd op de proppen komt met de cijfers van spijbelen en ongeoorloofd verzuim op de Harense scholen. Fractievoorzitter Ton Sprenger vindt dat de raad daardoor niet adequaat kan controleren hoe het is gesteld met verzuim.

De fractie van de PvdA vindt dat ieder kind dat niet naar school gaat, er een teveel is. Ze raken achterop, wat gevolgen heeft voor aansluiting op vervolgopleiding en baankansen. Ook dreigt er het risico dat kinderen sociaal geïsoleerd raken van hun schoolvrienden.

Ton Sprenger: “Een goede inzet en samenwerking met partners door de leerplichtambtenaar kan preventief werken en het kind en ouders helpen om naar oplossingen voor het verzuimprobleem te zoeken. Burgemeester en wethouders brengen jaarlijks vóór 1 oktober verslag uit aan de raad over het in het laatst afgesloten school- of cursusjaar in de gemeente gevoerde beleid inzake de handhaving van de leerplicht en de kwalificatieplicht en de resultaten daarvan. Dit staat in de leerplichtwet 1969,

paragraaf 4: Toezicht en naleving van de wet, artikel 25: jaarverslag gemeente en verstrekking statistische gegevens. In 2014 en 2015 heeft de PvdA het college tevergeefs verzocht om aan deze wettelijke taak te voldoen: het college kon de documenten en gegevens zowel in 2014 en 2015 niet op tijd aanleveren waardoor de raad dit onderwerp niet in haar raadsvergadering van september kon behandelen.”

Naar aanleiding van het uitblijven van informatie stelt de PvdA vragen aan het college. Die treft u hieronder aan.

Vragen:

1. Welke maatregelen heeft het college vanaf 2014 genomen om aan haar wettelijke taak om de raad

voor 1 oktober te informeren, te voldoen?

2. Wat is de reden dat de raad geen document van het college tijdig heeft ontvangen om in haar

raadsvergadering in september te kunnen bespreken?

3. Indien het college afhankelijk is van het aanleveren van gegevens door derden:

a. op welke wijze geeft u leiding en sturing aan deze partners?

b. wat gaat u er aan doen dat u deze gegevens wel op tijd aangeleverd krijgt?

In meerdere verslagen aan de raad heeft u aangegeven dat de relatie leerplichtambtenaar met het

WIJZ-team verbeterd zou moeten worden. “De leerplichtambtenaar neemt deel aan de sinds kort opgestarte bijeenkomsten ‘Breed wijkteam’. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en toegankelijk voor professionals rondom jeugd en zorg uit de gemeente Haren. Het netwerken, elkaar ontmoeten, staat tijdens deze bijeenkomsten voorop en niet casuïstiek bespreking. Er wordt proefondervindelijk ervaren hoe het is om elkaar in zo’n breed verband te ontmoeten. De betekenis van de leerplichtambtenaar binnen dit team is duidelijk maar de rol, en ook die van de RMC-trajectbegeleider, moet verder worden uitgewerkt” . (uit: Jaarverslag leerplicht en RMC 2014/2015).