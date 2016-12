Door: Redactie

Afgelopen dinsdag heet de FIOD invallen gedaan in woningen en bedrijven in onze regio, ook in Onnen. Er wordt onderzoek gedaan naar zaken van faillissementsfraude en oplichting. Volgens RTV Noord gaat het in het totaal om een zaak van 8 miljoen euro.

Voorts zou de zaak gaan om gerommel met verblijfsvergunningen, mensensmokkel en witwassen.