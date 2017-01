Andries al veertig jaar trouwe bezorger van de apotheek in Haren

Door: Redactie

Op 1 januari 2017 is het 40 jaar geleden dat Andries van der Laan door Rob van der Neut werd aangenomen als bezorger bij

Apotheek van der Meer.

In deze veertig jaren heeft Andries veel veranderingen meegemaakt: verbouwingen, naamsveranderingen, nieuwe artsen, collega’s en ook de manier van werken in de bezorging.

Van bezorgen in weer en wind op de brommer met vele dozen verbandmateriaal achterop naar een warme auto.

Nu wordt de route van Andries gemaakt met het Track & Trace systeem, zodat alle pakjes gevolgd kunnen worden.

Zaterdag 7 januari werd de jubilaris verrast met een feestje en een etentje in Paviljoen Sassenhein.