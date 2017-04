85% van huurders van Woonborg krijgen geen huurverhoging per 1 juli 2017

Nieuws:

Door: Redactie

Woonborg zet in op betaalbaarheid, zegt men. Dat wil zeggen betaalbare huurprijzen. Daarom krijgt 85% van de huurders van Woonborg dit jaar geen huurverhoging. Geen huurverhoging, dan ook geen bericht. De huurders die wel een verhoging krijgen, hebben afgelopen week schriftelijk bericht ontvangen.

“Betaalbare huurprijzen voor onze huurders is én blijft ons speerpunt“, zegt Esther Borstlap, directeur van Woonborg. “Daarom is het fijn dat we kunnen vertellen dat 85% van onze huurders geen huurverhoging krijgt.“ Woonborg rekent een huurverhoging van 1,3 % voor een klein aantal huurders waarvan de huurwoning nog niet op de huidige streefhuur van 65% zit en waarbij de huurprijs ook nog niet de kortingsgrens van de huurtoeslag van € 414,02 heeft bereikt. Het meer te betalen huur kan teruggevraagd worden via de huurtoeslag. Hierdoor voelen de huurders, die recht hebben op huurtoeslag, deze huurverhoging niet in de portemonnee. Huurders die een inkomen van € 40.349 of meer hebben krijgen een huurverhoging van 4,2%.

Jelly van den Bosch, voorzitter van de Algemene Huurdersvereniging WOON: “Samen met Woonborg zijn we er trots op dat al voor het derde achtereenvolgende jaar de meeste huurders geen huurverhoging van Woonborg krijgen. Dat waarderen we enorm.” Betaalbaarheid is, wat Woonborg en AH WOON betreft, een gezamenlijk speerpunt voor komende jaren.