Aangifte wegens loslaten inheemse schildpad in Haren – lees meer…

Door: Redactie

De Stichting Schildpaddenopvang Nederland heeft bij de burgemeester van Haren aangifte gedaan tegen onbekenden, die een roodwangwaterschildpad hebben losgelaten in Haren. Het dier is op één van de begraafplaatsen in Haren aangetroffen en opgehaald door de dierenambulance.

Het gaat om een uitheems diersoort dat niet mag worden losgelaten in de Nederlandse natuur, zo zou in de flora- en faunawet staan. Het dier is opgevangen (www.schildpaddenopvang.nl). Mocht de eigenaar zich niet melden, dan wil men de kosten voor permanente opvang (75,-) verhalen op de gemeente Haren.

Wie het dier mist kan zich melden bij de schildpaddenopvang.