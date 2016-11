Aanhouding in ontvoeringszaak Eelde/Glimmen

Nieuws:

Door: Redactie

De politie heeft in het onderzoek naar de ontvoering en mishandeling van een 47-jarige man uit Groningen de afgelopen week een lid van motorclub No Surrender aangehouden. Zijn auto is in beslag genomen voor onderzoek.

De politie vermoedt dat de auto van de aangehouden verdachte een rol heeft gespeeld bij de ontvoering. Het No Surrender-lid, een 26-jarige inwoner van Uithuizermeeden, is ingesloten voor nader onderzoek. De eerder aangehouden vrouw uit Eelde zit nog altijd vast. Het onderzoek wordt voortgezet. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Criminele achtergronden

Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de leden van beruchte motorclubs zoals de Hells Angels, Satudarah en No Surrender een strafblad heeft. Bijna 30 procent is zelfs veelpleger, wat inhoudt dat ze meer dan tien veroordelingen op hun naam hebben. De top 3 van veroordelingen is verkeersovertredingen, vernielingen en geweldsincidenten. In Noord Nederland geldt dat tussen 1 januari 2013 tot november 2015 27% van de OMG-leden strafbare feiten heeft gepleegd. Daarbij waren No Surrender en Satudarah oververtegenwoordigd. Mishandeling is het feit dat het meest voorkomt. Daarmee laten outlaw motorclubs een wezenlijk ander beeld zien dan andere sportclubs.