Aanmelden voor spellingbattle kan nog tot 4 oktober

Het woord ‘dictee’ is misschien niet zo spannend, daarom noemt organisator Trees Roose het een spellingbattle. Op 7 oktober om 19.00 uur wordt dit evenement weer gehouden in de Dickens Room in de bibliotheek te Haren. Het is een uitdaging om onze taal correct te spellen, vooral als de bedenkers van het dictee ‘instinkers’ opnemen in hun tekst.

Het thema van de spellingbattle is: voor altijd jong, over opa’s en oma’s. Rond 20.00 uur wordt de prijsuitreiking verwacht. Kinderen van de groepen 7 en 8 van de basisschool kunnen zich tot 4 oktober aanmelden via info@harensdictee.nl