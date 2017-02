Aanrijding A28 bij Glimmen zorgde voor file – lees meer…

Door: Redactie

Vanochtend zijn vijf auto’s op elkaar gebotst op de A28 ter hoogte van Glimmen.

Eén persoon raakte gewond en is door ambulancemedewerkers behandeld. De schade aan de voertuigen was groot, ze werden door een bergingsbedrijf afgesleept. Het is nog onduidelijk hoe de aanrijding kon gebeurden, de politie onderzoekt dit nog. Door het ongeval ontstonden lange files richting Groningen.

Foto: Sander Graafhuis, Haren de Krant/ 112 Haren