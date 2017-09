Aanrijding met fietser Esserweg

Door: Redactie

Nog maar kort na de herinrichting van de kruising Esserweg en (fietspad) Kerklaan, is er de eerste aanrijding. Gisteren (vrijdag 8 september) botsten een fietser en aan auto ter hoogte van de plaats waar fietsers met voorrang de Esserweg kruisen.

Deze kruising was tot voor kort voorzien van een felle drempel, waardoor auto’s nagenoeg stapvoets het fietspad kruisten. Nu is die drempel weg. Die wielrijder is naar het ziekenhuis gebracht.