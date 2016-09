Aanrijding bij De Punt – lees meer…

Door: Redactie

Op de Groningerstraat ter hoogte van het Total tankstation bij de Punt zijn vrijdag aan het einde van de middag twee auto’s op elkaar gebotst.

Een ambulance kwam ter plaatse, of er iemand daadwerkelijk gewond is geraakt is niet bekend. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend, de politie doet hier onderzoek naar. De schade aan een van de voertuigen is groot en het moest worden afgesleept door een bergingsbedrijf. De andere auto kwam er met minder schade vanaf.

Het verkeer op de Groningerstraat richting de oprit van de A28 ondervond enig hinder van het ongeluk.



Foto’s: Sander Graafhuis, Haren de Krant