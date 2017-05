ABN AMRO-kantoor Haren wordt verbouwd

Nieuws:

Door: Redactie

ABN AMRO start op dinsdag 6 juni met een grote verbouwing van het kantoor aan de Rijksstraatweg 84 in Haren. Het doel is de renovatie op 20 juli af te ronden. Tijdens de verbouwing blijft het kantoor gewoon open. Op een paar dagen na blijven ook de geldautomaten om te storten of geld op te nemen beschikbaar.

Sebastiaan ten Have, Kantoordirecteur Groningen Stad & Haren van ABN AMRO: “Tijdens de verbouwing kunnen klanten enige overlast ondervinden, maar we proberen die uiteraard zo veel mogelijk te beperken. Als klanten vragen hebben over de dienstverlening tijdens de renovatie, informeren we hen graag verder. Ons pand aan de Rijksstraatweg krijgt met deze verbouwing een nieuw, modern gezicht, waarmee we weer klaar zijn voor de toekomst. Zo kunnen we tegemoet komen aan alle eisen die klanten vandaag de dag aan ons stellen. ABN AMRO vindt het belangrijk om in Haren aanwezig te zijn. Nu en in de toekomst.”



Bankzaken regelen op verschillende manieren

Persoonlijk klantcontact op een vestiging vindt ABN AMRO belangrijk. Wel ziet de bank dat klanten steeds vaker kiezen voor nieuwe en moderne manieren om hun bankzaken te regelen. Dat doen zij vooral via Internet Bankieren en met de Mobiel Bankieren app. Afgelopen december werd de Mobiel Bankieren app zo’n 69 miljoen keer gebruikt. Voor contact met de bank gebruiken klanten steeds vaker de webcam, telefoon, chat of email. Toch blijft het bankkantoor een belangrijke plek in de dienstverlening van ABN AMRO innemen.