Abush ter Maat uit Onnen: ‘Mij is onrecht aangedaan’

Door: Redactie

De jonge Abush ter Maat uit Onnen (jongerenraad Haren en scheidsrechter) beleeft een nachtmerrie, zoals hij het noemt. De directie van het News Café in Groningen heeft hem in april een lokaalverbod opgelegd wegens vermeend ongewenst gedrag. Hij vindt dat hij het slachtoffer is van willekeur en leugens. Hij is diep gekwetst.

Personeel van het News Café verklaarde op 7 april Abush ter Maat tot persona non grata. Zijn rechtsgevoel is hierdoor zo ernstig aangetast, dat hij dit zelfs in een kort geding heeft willen rechtzetten. Hij verloor omdat de rechter principieel vindt dat een cafébaas mensen moet kunnen weigeren. “Helaas heeft de rechter niet gekeken naar argumenten om mij de toegang te ontzeggen. Daardoor is niet duidelijk geworden dat hier onwaarheden zijn verteld en dat ik niets heb misdaan. Dat voelt heel slecht!”

In Haren de Krant, die deze week verschijnt, legt ter Maat uit waarom hij vindt dat hij het slachtoffer is van willekeur.