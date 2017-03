Accordeonisten speelden in ’t Clockhuys

Door: Redactie

Op 4 maart jl. waren vijf accordeonorkesten uit Noord-Nederland te gast in het Clockhuys in Haren. Ongeveer 60 accordeonisten en het aanwezige publiek zorgden voor een zeer goed gevuld Clockhuys.

Het concert begon met het accordeon ensemble van CKC ’t Clockhuys zelf o.l.v. Gertie Bruin. Deze groep cursisten repeteert wekelijks in Haren. Zij brachten enkele popsongs, blues en volksmuziek uit Polen en Griekenland. Daarna was het de beurt aan Dubbel Achtvoet o.l.v. Hilbo Ab. Deze groep is afkomstig van muziekschool Bij Vrijdag uit Groningen. Zij brachten een ode aan Ennio Morricone (met Hilbo Ab op mondharmonica) en speelden melodieën van the Beatles en filmmuziek van The Pirates of the Carribean.

Het derde orkest was het Leeuwarder Accordeon Ensemble o.l.v. Gertie Bruin. Deze vereniging repeteert wekelijks in Grou en bestaat 75 jaar in 2018. Zij speelden orkestwerken van Philip Sparke en Gerhard Mohr en sloten af met Roemeense volksmuziek. Vervolgens was het de beurt aan Con Brio uit Winschoten o.l.v. de kersverse dirigent Harry Dijkstra. Zij vertolkten o.a. melodieën van Billy Joel en Astor Piazzolla. Als laatste speelde Accordeonorkest Neptunus uit Delfzijl o.l.v. Henk Puister met muziek van Eric Clapton, Ennio Morricone en Coldplay. De avond werd groots afgesloten met het gezamenlijk nummer “Clocks” van Coldplay, gespeeld door alle 60 orkestleden, sterk begeleid door de drummer van één van de orkesten. Het was een geslaagde avond.

Foto: Henk Puister