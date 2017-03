Achter het loket van Erasmusheem

Nieuws:

Door: Redactie

Iedereen komt wel eens bij een loket. Aan de andere kant verwacht je dan iemand die alles weet waarvoor je komt en die je probleem kan oplossen. En vaak is dat ook zo. Wie zit er eigenlijk achter zo’n loket? En wat komt diegene allemaal tegen op een dag? Haren dé Krant bezoekt Harener loketten. Deze maand: Erasmusheem in de Harense wijk Maarwold.

“Storingen en andere meldingen voor de technische dienst, zorgvragen, vragen en opmerkingen voor de catering, reserveringen voor logeerkamers en feestjes, afspraken voor de kapper of pedicure”, somt Fred Bennema (44) uit Glimmen op. “Ach, hier komen elke dag heel veel verschillende vragen binnen. Mijn werk bestaat voor een groot deel uit het doorgeven van klachten en vragen, het afhandelen van telefoontjes en administratieve werkzaamheden. Deze baan is zo afwisselend dat ik nog nooit een dag met tegenzin naar mijn werk ben gegaan. Al is natuurlijk niet alles leuk wat er gebeurt.” Fred is sinds 2003 de receptionist van het woon-zorgcomplex Erasmusheem. Hij is gediplomeerd BHV’er, bedrijfshulpverlener, en dus ook zo snel mogelijk ter plaatse als eerste hulp nodig is.

“Een paar jaar geleden was er brand uitgebroken in de kamer van één van de bewoners. Die was gelukkig ongedeerd maar alles was zwart geblakerd. Nee, dat was niet leuk”, herinnert hij zich. In Erasmusheem zelf wonen zestig mensen en het complex heeft achtenzestig aanleunwoningen. Plus nog regelmatig tijdelijke bewoners die nog niet weer terug kunnen naar huis, na bijvoorbeeld een verblijf in het ziekenhuis. Logisch dat er vrijwel dagelijks wel eens wat gebeurt, met zoveel mensen bij elkaar. Fred voelt zich er als een vis in het water en rare vragen? “Nee, die krijg ik nooit. Geen vraag zo gek of er is wel een antwoord op.”

Natte voeten

“Van oorsprong ben ik maatschappelijk werker maar na mijn afstuderen was er nauwelijks werk te vinden in die richting. Toen ben ik op de administratie aan het werk gegaan bij verzorgingstehuis Bernlef in de stad. En door een fusie kwam ik hier terecht”, vertelt hij. “Wat Erasmusheem kenmerkt? Ach, het gaat hier heel gemoedelijk. De bewoners komen uit alle sociale lagen van de bevolking. Natuurlijk ken ik ze allemaal.” Is het een voordeel dat Fred maatschappelijk werker is? Hij haalt zijn schouders op. “Kijk, ik kan natuurlijk niet het werk van Maatschappelijk Werk gaan overnemen maar ik ben regelmatig een luisterend oor als een bewoner vertelt over problemen met de kleinkinderen of over iets anders wat hij even kwijt moet omdat het hem hoog zit”, legt hij uit. “En wie hier komt met een klacht of een vraag is soms best nerveus. Dan schat ik in hoe ernstig de situatie is en met een grapje probeer ik het probleem wat kleiner te maken.” Hij noemt een voorbeeld: “Laatst kwam iemand melden dat de kraan lekte. Natuurlijk is dat heel vervelend maar de technische dienst is niet altijd meteen beschikbaar. Best kans dat zo’n kraan niet dezelfde dag nog gerepareerd kan worden. ‘U hebt nog geen natte voeten?’, vraag ik dan en regel de reparatie met de Technische Dienst zodat de kraan later gerepareerd wordt. De bewoner gaat dan toch weer gerustgesteld naar huis.” (GB)