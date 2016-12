Actie World Servants: Een portie stamppot voor een portie bakstenen – lees meer…

Door: Redactie

De actiegroep van World Servants uit Haren organiseert een maaltijdactie. Voor 15 euro per persoon (kinderen tot 12 jaar 10 euro) kunt u genieten van heerlijke Hollandse gerechten én steunt u ondertussen het goede doel.

De actiegroep bestaat uit Jacob Boonstra, Bernies Bos, Theo Bos, Ruben Eisses, Paulien Kok en Nanke van den Brink en komende zomer zullen zij vertrekken naar Zambia, Zimbabwe, Nicaragua en Ecuador om hier scholen en ziekenhuizen te bouwen. Om dit mogelijk te maken, hebben zij verschillende acties gepland waaronder deze maaltijdactie. Deze actie zal plaatsvinden op zaterdag 28 januari en u kunt om 17.00 of 19.00 uur komen eten. Sassenhein te Haren stelt haar locatie te beschikking dus hier bent u van harte welkom. U kunt hier genieten van het uitzicht over het meer onder het genot van hutspot, boerenkool en zuurkool. Als u meer wilt weten over de actiegroep en welke acties nog zullen volgen, kijk dan gerust op www.wsharen.nl. Ook vindt u hier de inschrijfformulier voor de maaltijdactie, aanmelding is gewenst. World Servants ziet u graag op 28 januari.