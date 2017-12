Actueel: In 2019 start bouw Aldi en 32 woningen op nieuwe Raadhuisplein – lees meer…

Door: Redactie

De kogel is door de kerk. De nieuwe supermarkt op het Raadhuisplein wordt Aldi, die nu nog aan de Jachtlaan zit. Bovenop de supermarkt worden 32 woningen gebouwd in het hogere segment. Dat maakt de gemeente Haren vandaag bekend. Daarnaast is het streven de schil van het plan in te vullen met dagwinkels en horeca. De ontwikkeling van het Raadhuisplein/Haderaplein is na een Europese aanbesteding voorlopig gegund aan Explorius Vastgoedontwikkeling uit Rijssen.



Start bouw verwacht in 2019

Wethouder Mathilde Stiekema is tevreden met de voorlopige gunning: “Het Raadhuisplein wordt straks een aantrekkelijk plein waar mensen kunnen winkelen, kunnen genieten van lekker eten en drinken, mooi en centraal kunnen wonen en waar activiteiten georganiseerd worden. Dat mist het Raadhuisplein nu voor velen: het voelt niet als het kloppende dorpshart. De ontwikkeling gaat hier verandering in brengen, al duurt het nog even voor wij resultaat gaan zien. Naar verwachting wordt in 2019 gestart met de bouw, nadat alle formele procedures van bijvoorbeeld vergunningverlening doorlopen zijn.”

Voorlopige gunning

Het college van B&W besloot 19 december jl. de ontwikkeling voorlopig aan Explorius te gunnen. De andere twee inschrijvers hebben nog de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de gunning. Dit kan tot en met 9 januari 2018. Wordt er geen bezwaar gemaakt tegen de voorlopige gunningsbeslissing, dan gaat de voorlopige gunning over tot een definitieve gunning. Tot die tijd worden de stukken rond de aanbesteding niet openbaar gemaakt. Na die datum wordt enkel het winnende plan bekend gemaakt.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voor het Raadhuisplein is nog niet definitief vastgesteld door de raad. Naar verwachting gebeurt dit in het eerste kwartaal van 2018. In de aanbestedingsprocedure is dit meegenomen. Het huidige ontwerpbestemmingsplan is een vertaling van het door de raad vastgestelde kader van oktober 2016. De ontwikkelende partij is dan ook op de hoogte van het feit dat de vaststelling van het bestemmingsplan mogelijk van invloed kan zijn op het door hem ingediende plan.

Historie van dit project

Het project kent een grillige historie. Op deze plaats stond tot 2011 het oude gemeentehuis. Dit werd vervangen door het nieuwe (huidige) gemeentehuis, dat ruim 11 miljoen kostte. De gemeente rekende op 6 miljoen inkomsten uit de verkoop van grond op het Raadhuisplein, maar door de crisis moest die boekwaarde worden bijgesteld naar ruim 4 miljoen. Het nieuwe gemeentehuis werd daardoor dus opeens een stuk duurder. Dat leverde de gemeente veel kritiek op en leidde tot een raads-enquête om te onderzoeken of wethouder Jeroen Niezen destijds wel eerlijk was geweest over de waardedaling in verkiezingstijd. Er waren later verschillende pogingen om een nieuw project naar het plein te halen, maar het bleef bij papieren plannen, mede door de crisis.

Nu de economie weer aantrekt lukte het kennelijk weer om investeerders te vinden. Het project heeft een groot belang voor de sfeer van het Raadhuisplein. Of Aldi de sfeer oproept die bij het Harense centrum past valt misschien te betwijfelen. Verder is nog niet duidelijk of er onder het complex een parkeergarage komt voor klanten van Aldi. Dat is belangrijk, omdat de gemeente steeds heeft gezegd dat zij haar parkeerbeleid mede zal moeten afstemmen op het regime in zo’n parkeergarage (integrale centrumvisie). De afgelopen jaren was Albert Heijn in beeld om naar het Raadhuisplein te verhuizen, waardoor de overbelaste Kerkstraat weer lucht zou kunnen krijgen. De onderhandelingen met Albert Heijn zijn klaarblijkelijk vastgelopen. Aldi is de tweede keus.

Hoe Aldi in het geheim naar Haren kwam

Aldi wordt dus gevestigd op het meest prestigieuze stukje van het Harense centrum. Hoe anders was het begin jaren 80. Aldi is toen in de vorm van een guerilla-actie neergestreken in het pand aan de Jachtlaan, waar tot dan Garage Vanderdong zat. Tijdens een heimelijke nachtelijke verhuizing trok Aldi zonder vergunning en buiten medeweten van de gemeente in het pand. Als de gemeente Haren al van plan was om Aldi weer te laten vertrekken is dat niet gelukt. De goedkope supermarkt is inmiddels een begrip in Haren.