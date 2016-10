Actueel: Begroting 2017 sluit wél, maar doet ook pijn, zwembad in gevaar – lees meer…

Door: Redactie

Hoewel Piter Bakker, de drijvende kracht achter Zwembad Scharlakenhof, laat doorschemeren dat hij erop rekent dat de bezuiniging uiteindelijk niet zal doorgaan, ziet het er nu somber uit voor Zwembad Scharlakenhof. De gemeente wil de jaarlijkse subsidie van 138.000 euro gaan schrappen. Eerder liet Bakker aan onze krant weten dat het schrappen van de subsidie ‘einde verhaal zou zijn’ voor de stichting die het bad met vrijwilligers openhoudt. Deze stichting (SEZS) moet ook nog jaarlijks rond 70.000 euro aan de gemeente betalen als aflossing van de lening die men in 2014 ontving (700.000 euro). Bakker spreekt van beleid dat ‘grenst aan onbehoorlijk bestuur’. Meer daarover elders op deze site.

Bezuinigen en lastenverhoging

Het zwembad is slechts één van meer posten waarop wordt bezuinigd. Voorts worden de lasten voor burgers verhoogd. In de begroting staat de strategie van de gemeente beschreven: “In het kader van Beterr Haren is, onder andere op basis van een uitgevoerde stresstest, geconcludeerd dat het verstandig is de reservepositie van de gemeente te versterken om een grotere buffer voor eventuele tegenvallers te creëren. Ook het creëren van meer flexibiliteit in de begroting voor eventuele nieuwe beleidsopgaven is van belang. Geconstateerd is dat het creëren van structurele begrotingsoverschotten de beste manier is om dit te bereiken.” Subsidies zullen hier en daar worden geschrapt, wat het einde van voorzieningen zou kunnen betekenen, zoals het zwembad of het muziektheater Thalia (dat volgens het plan 16.000 euro gaat missen). De gemeente stelt: “Voor wat betreft de invulling hebben wij uitsluitend gekozen voor maatregelen die leiden tot een structurele verbetering van de exploitatie. Eventuele incidentele meevallers hebben wij niet geraamd (omdat ze te onzeker zijn) en zullen wij toevoegen aan de algemene reserve als ze zich voordoen.”

Overschot van 1,1 miljoen ‘bewijsgeld’

De begroting 2017 moet leiden tot een begrotingsoverschot van 1,1 miljoen per jaar. Bij een bedrijf zou je dat ‘winst’noemen. Hier zou het ‘bewijsgeld’ kunnen worden genoemd om te bewijzen dat Haren als financieel gezonde gemeente zelfstandig kan blijven. Geld wordt door voorstanders van een fusie met Groningen en Ten Boer vaak genoemd als een belangrijk argument voor schaalvergroting.

Met de begroting 2017, die op 7 november door de raad moet worden besproken, zou dus een begrotingsoverschot van ruim 1,1 miljoen euro ontstaan op een totale begroting van rond 55 miljoen euro. Haren ontvangt rond 23 miljoen uit het gemeentefonds en moet de rest vooral opvangen met lasten die door burgers worden betaald.

Verder zijn interessante kerngetallen:

Inkomsten uit lasten voor leges, riool, parkeren, afval e.d. : 5,8 miljoen

Inkomsten uit OZB: 4,8 miljoen

Overige baten: 23 miljoen (denk aan b.v. bouwprojecten en verkoop bezit, zoals Nesciopark)

Een bloemlezing uit de meerjarenbegroting tot 2020:

Bezuinigen tussen 2017-2020 door o.a.

CKC ’t Clockhuys: Levert tot 2020 stapsgewijs 180.000 euro in.

Torion: Levert tot 2020 stapsgewijs 300.000 euro in.

Muziekonderwijs: Levert tot 2020 stapsgewijs 12.000 euro in.

Dorpsfonds Haren: Levert tot 2020 stapsgewijs 90.000 euro in.

Speel-o-Theek Haren: Levert tot 2020 stapsgewijs 30.000 euro in.

Muziektheater Thalia: Levert tot 2020 stapsgewijs 16.000 euro in.

Culturele Raad: Levert tot 2020 in één stap (2017) 20.000 euro in.

Meer inkomsten 2017-2020 door o.a….

OZB woningen: Wordt tot 2020 stapsgewijs verhoogd tot 900.000 per jaar (totaal tot 2020 dus 2,6 miljoen meer inkomsten gemeente)

OZB niet-woningen: Wordt tot 2020 stapsgewijs verhoogd tot 412.000 per jaar (totaal tot 2020 dus 412.000 meer inkomsten gemeente)

Bibliotheek moet krimpen, deel van de ruimte commercieel verhuren, levert tot 2020 25.000 op.

Toelichting door gemeente op de begroting

De begroting 2017 van de gemeente Haren is sluitend. Het uitgangspunt van deze begroting is Beterr Haren; het verbeterprogramma in het kader van de duurzame zelfstandigheid van Haren. Om een zelfstandig Haren te kunnen zijn en blijven, was een evenwichtige verdeling tussen lastenverhogingen voor inwoners en bezuinigingen op voorzieningen en organisatie van groot belang. Op deze wijze kan de gemeente Haren ervoor zorgen dat het eigen vermogen toeneemt om in de toekomst meer flexibiliteit te krijgen in de begroting en eventuele tegenvallers beter op te kunnen vangen.

Versterking financiële positie

Wethouder Mathilde Stiekema (CDA) licht toe: “het is belangrijk de financiële positie van Haren te versterken, zeker gezien de wens een zelfstandige gemeente te blijven. Wij gaan in de periode 2017-2020 dan ook begrotingsoverschotten creëren oplopend van 1,2 miljoen euro in 2017 en 2,3 miljoen euro in 2018 en de jaren daarna. Zo vergroten wij ons eigen vermogen, oftewel onze Algemene Reserve, met 8 miljoen euro om meer vet op onze botten te krijgen. Dit kan echter niet zonder offers te brengen. Zo moeten wij bezuinigen op voorzieningen en onze organisatie en krijgen inwoners te maken met lastenverhoging. Echter, wij hebben in onze begroting geprobeerd dit zo evenwichtig mogelijk vorm te geven en dit binnen alle redelijkheid te doen.”

Lastenverhoging

De lastenverhoging voor inwoners bestaat uit een verhoging van de totale woonlasten. Deze worden gevormd door de onroerend zaakbelasting (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Voor een éénpersoonshuishouden gaan deze omhoog met 5,6%, voor een meerpersoonshuishouden met 4,3%. De gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in Haren liggen in 2016 op 833 euro per jaar. Dit neemt in 2017 toe tot 869 euro: een stijging van 36 euro per jaar. Ter vergelijking: op basis van de gemiddelde WOZ-waarde in Haren zijn in 2016 de woonlasten in Groningen 915 euro, in Hoogezand-Sappemeer 862 euro en in Slochteren 827 euro. Met de voorgestelde verhoging van woonlasten blijft de gemeente Haren naar verwachting in de pas met de haar omringende gemeenten.

Bezuinigingen

Naast het vergroten van de gemeentelijke inkomsten door lastenverhoging, wordt er ook bezuinigd op de te maken kosten de komende jaren. Zo wordt er verder bezuinigd op de gemeentelijke organisatie, beleid en voorzieningen. De voorgestelde bezuinigingen vinden voor 2018 bijvoorbeeld plaats in de sectoren sport, cultuur, recreatie en het sociaal domein. Voor 2017 zijn nog geen bezuinigingen op voorzieningen voorgesteld. Ook zijn de gemeentelijke investeringen nog eens onder de loep genomen en worden deze waar mogelijk op een andere manier of een ander moment gedaan. Tezamen met de lastenverhoging voor inwoners wordt hiermee de financiële positie van de gemeente Haren dusdanig versterkt dat Haren duurzaam zelfstandig is en kan blijven.

Nieuwe indeling begroting

De begroting 2017 is conform de nieuwe wetgeving Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgesteld. Hierdoor is de begroting toegankelijker en beter vergelijkbaar met andere gemeenten.

