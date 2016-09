Actueel: Brandweer zoekt oorzaak gaslucht Anjerlaan

Door: Redactie

Haren 22.15 uur – Brandweer en politie zijn een half uur geleden uitgerukt omdat aan de Anjerlaan een sterke gaslucht werd geroken. Op dit moment wordt gezocht naar de oorzaak.

Het winkelcentrum in aanbouw is nu het zoekgebied.



Update 22.18 uur: De deur van het oude gebouwtje van sportschool BodyFit wordt opengebroken, men wil zien of de eventuele gaslekkage daar zit.

Update 22.20 uur: De brandweer staakt het onderzoek. Gaslucht wordt niet meer geroken en onderzoek levert niets op. Einde berichtgeving.

Foto: Sander Graafhuis, Haren de Krant/112 Haren