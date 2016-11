Actueel: Coalitie wil subsidie zwembad niet schrappen – lees meer

Door: Redactie

9 november 21.00 uur – Zojuist heeft Marjan Bachman (D66) namens de coalitiepartijen D66, GVH en CDA een analyse geschetst van de begroting die vanavond ter discussie staat in de gemeenteraad. In die begroting stelt het college financieel orde op zaken door belastingen met gemiddeld 40 euro per huishouden te verhogen en door te bezuinigen op verschillende posten, waaronder cultuur en sport. Ietje Jacobs (VVD) noemt de begroting een plan voor de afbraak van Haren. Ze knipoogde naar de horizon, waar fusie met Groningen soelaas zou bieden. Ze vergeleek het college met de familie Knots en de bijbehorende slogan: kloddertje hier, kloddertje daar. Meer specifiek, kaasschaafje hier en kaasschaafje daar.

Zwembad

Opmerkelijk. Het schrappen van de jaarlijkse subsidie van 138.000 aan de stichting SEZS die het zwembad in Haren exploiteert kan niet rekenen op de steun van de coalitiepartijen. Bachman zei dat het zwembad, door vrijwilligers van de dood gered, een mooi voorbeeld is van burgerinitiatief. Ze wil de 138.000 bezuiniging liever vervangen door het schrappen van andere posten in sportvoorzieningen, door verkoop van vastgoed en een extra 1,5% verhoging van de OZB vanaf 2018.

Het schrappen van de bezuiniging zou de redding kunnen zijn van het zwembad, hoewel Piter Bakker van de stichting in Haren de Krant al liet weten de handdoek niet in de ring te zullen gooien. Echter, hij zal zich moeten houden aan wet- en regelgeving en netjes moeten rapporteren over de financiën, meende Bachman. Daar schort het aan. Volgens D66 moet worden gekeken naar rechtsvormen die de continuïteit van het zwembad beter waarborgen dan een stichting. Zij verwees naar een idee van een inwoner van Haren, die op de website van Haren de Krant voorrekende dat het beter ware als het zwembad zou worden omgezet in een coöperatie. Daarin wordt verwezen naar het succes van boekhandel Boomker, die nu als coöperatie floreert.

Met deze opstelling keren de coalitiepartijen zich dus tegen het voorstel van wethouder Mathilde Stiekema, die de subsidie aan het zwembad wilde intrekken per 2018.



Marjan Bachman, D66