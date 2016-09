Actueel: drukte van belang in Haren, politie zichtbaar aanwezig- lees meer…

Door: Redactie

Haren 21.00 uur (21 september) – Omdat een Facebook-account had opgeroepen om naar Haren te komen vanavond om een reünie van Project X te vieren, heeft de politie zichtbaar en onzichtbaar maatregelen genomen. Dat is duidelijk. Op dit moment (21.00 uur) is het opmerkelijk druk in Haren. Het centrum stroomt redelijk vol met auto’s.

De sfeer is allerminst grimmig, de indruk bestaat dat de meeste jongeren uit nieuwsgierigheid komen kijken. Het zijn er geen honderden. De politie heeft kennelijk als strategie om reeds bij de inkomende wegen jongeren op hun identiteit te controleren. Aan de Vondellaan worden auto’s staande gehouden en gecontroleerd, dat gebeurt ook bij het station en op het transferium.

Op de Facebookpagina hadden 22.000 mensen laten weten naar Haren te komen voor de reünie.

Jongeren worden gecontroleerd…