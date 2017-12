Actueel: GVH stapt uit college, coalitie opgeblazen: “Verbeek gaat te ver” – lees meer…(met updates)

Door: Redactie

Vandaag is de bom gebarsten in Haren. GVH stapt uit het college, Mariska Sloot neemt ontslag en daarmee is de coalitie met D66 en CDA opgeblazen. reden voor de crisis is dat GVH het onacceptabel vindt dat Harense ambtenaren contacten onderhouden met werkgroepen van Groningen en Ten Boer die de fusie voorbereiden.

Mariska Sloot, GVH

Meinard Wolters, GVH: “Het kon niet anders, Verbeek gaat te ver en de burgemeester informeert ons niet”

Fractievoorzitter Meinard Wolters zegt dat er geen andere mogelijkheid was om deze crisis te bezweren. “Wij vinden al een tijdje dat met name Michiel Verbeek nogal ruime opvattingen heeft over de motie van 5 september 2016. Daarin zegt de raad heel duidelijk dat Haren stopt met het tweesporenbeleid en dat er op geen enkele manier wordt meegewerkt aan een fusie. Nu we er achter zijn gekomen dat Harense ambtenaren wél praten met de werkgroepen van Ten Boer en Groningen, is dat voor ons niet acceptabel.”

Wolters zegt dat zijn fractie vandaag aan wethouder Mariska Sloot heeft gevraagd direct af te treden en ze staat er volgens hem helemaal achter. Niet alleen wethouder Michiel Verbeek is zijn krediet kwijt bij GVH, ook burgemeester Pieter van Veen gaat volgens hen niet vrijuit. “Hij heeft niet voldaan aan zijn informatieplicht aan de raad”, zegt Wolters. “Hij heeft nooit openbaar gemaakt dat er zes werkgroepen zijn, waar Haren contacten mee onderhoudt. Ik heb hem daarover in de raad vragen gesteld en zelfs afgelopen maandag hield hij vol dat Haren niets anders doet dan antwoord geven op vragen. Onze informatie is anders. De contacten gaan veel verder. In januari zal een voorstel aan de raad worden gestuurd om nu al maatregelen te nemen op het gebied van ICT en personeelsbeleid als voorbereiding op de herindeling. Ook daarmee gaat men voorbij aan de afspraken die in de motie van 5 september 2016 staan. Het gaat te ver, en daarom hebben wij onze wethouder vandaag gezegd dat we met deze coalitie willen stoppen.”

Meinard Wolters, GVH

Burgemeester Pieter van Veen: “Dit maakt geen goede indruk op de Tweede Kamer”

Burgemeester Pieter van Veen ziet met lede ogen aan, dat ‘zijn club’ uit elkaar valt. Hij zegt: “Ik heb de spanningen de afgelopen tijd wel gevoeld, en heb de wethouders keer op keer gezegd: houd de boel bij elkaar. Want als er nu een bestuurscrisis komt, zal dat de positie van Haren zwakker maken. Dat is niet goed voor het streven naar zelfstandigheid. Maar wethouder Sloot wilde er niet aan. Die zei dat ze haar principes niet wilde loslaten.” Volgens de burgemeester heeft hij niet verzaakt in zijn informatieplicht. “Ik heb op eerste vragen van GVH direct verteld hoe het zat met die werkgroepen. Die werkgroepen bestaan en als men ons vragen stelt over b.v. de rechtspositie van medewerkers en andere processen binnen de gemeente, dan geven we daar antwoord op. Ik ben in die lezing heel consistent geweest.” Volgens Van Veen lopen de emoties op dit moment hoog op in het gemeentehuis. Hij vermoedt dat de spanningen al een tijdje hebben bestaan. Wat hem betreft komt de bestuurscrisis nu erg slecht uit.

Burgemeester Pieter van Veen

Op dit moment zijn de wethouders Verbeek en Sloot niet bereikbaar voor commentaar. Wordt vervolgd.

PERSVERKLARINGEN

GVH

Beantwoording door de burgemeester tijdens het vragenuur over werkgroepen in de raadsvergadering van 18/12 is voor ons de druppel. De antwoorden van burgemeester zijn in strijd met de motie van 5 september 2016. Daar komt bij dat zijn optreden en besluiten structureel in strijd met dezelfde motie zijn.

Hij stelt dat de gemeente Haren niet bezig is met voorbereiding op herindeling. Dit staat haaks op de motie van 5 september 2016. Er is besloten dat de gemeente Haren zich volledig richt op spoor 1 ‘Beterr Haren’ en niet meewerkt aan spoor 2 ‘herindeling met Groningen en Ten Boer’. Uit de antwoorden van de burgemeester blijkt dat er wel degelijk voorbereiding is op herindeling; Informatie geven, aansluiten bij werkgroepen.

Standpunt over het handhaven van de motie van 5 september 2016.

Volgens Gezond Verstand Haren kan er geen sprake zijn van informatie geven over vastgoed, archivering en wat dies meer zij. Het college komt met een voorstel om over ICT en personeel met voorbereidingen te starten en dat is helemaal in strijd met het raadsbesluit. Wij weigeren op voorhand daarmee in te stemmen en weigeren daaraan mee te werken. Voor Gezond Verstand Haren is nu de maat vol. Wij vermoeden dat deze handelswijze ertoe moet leiden dat Haren alsnog een lichte samenvoeging ingerommeld wordt. De burgemeester en de portefeuillehouder hebben zich niet gehouden aan hun actieve informatieplicht als zij zeggen dat zij handelen conform de motie van 5 september 2016. Er is nooit gemeld dat ambtenaren uit Haren informatie geven aan Groningen en Ten Boer en de raad is nooit om toestemming gevraagd. We hebben in de coalitie constant moeten knokken voor onze standpunten, die niet werden gehoord. Onze wethouder heeft constant moeten knokken voor rechtmatige besluiten om zelfstandig te kunnen blijven. Zij voelt zich niet gehoord! Op basis van bovenstaande hebben we besloten te stoppen met onze samenwerking in de coalitie en deelname aan het college. De resterende tijd van deze ambtsperiode zullen wij vanuit de oppositie natuurlijk het college blijven steunen in de strijd voor een zelfstandige toekomst van Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren.