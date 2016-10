Actueel: Maartenscollege en International School ontruimd na dreigmail-lees meer…

Door: Redactie

Vanochtend heeft de International School in Haren een dreigmail ontvangen. Over de inhoud wil de politie niets kwijt, maar uit voorzorg zijn twee uur geleden alle leerlingen van deze school en het naastgelegen Maartenscollege ontruimd.

De politie heeft alle toegangen en uitgangen van de scholen afgezet en houdt de situatie in de gaten. In de schoolgebouwen is niemand aanwezig, behalve onderzoekers. Volgens onbevestigde berichten zou de mail zijn gericht aan de school en niet aan een individueel persoon.

Ouders van leerlingen ontvingen vanochtend de onderstaande verklaring voor de ontruiming:

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,

Vanmorgen is er een mail op school binnengekomen, die we aan de politie hebben doorgegeven. De politie neemt de inhoud van deze mail zodanig serieus, dat ze ons dringend geadviseerd hebben het gebouw te ontruimen om nader onderzoek mogelijk te maken. Daarom hebben we de leerlingen naar huis moeten sturen.

Zodra er meer bekend is zullen we dat via de mail en de website communiceren.

Met vriendelijke groet,

namens de schoolleiding,