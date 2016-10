Nieuws:

Door: Sales

Op de voormalige hockeyvelden achter het Maartenscollege wordt op dit moment onderzoek gedaan naar mogelijke explosieven.

Vorige week is er munitie gevonden en dit was aanleiding voor een vervolgonderzoek waarbij politie en (vermoedelijk) Explosieven opruimingsdienst zijn betrokken. Het gebied is afgezet en niet toegankelijk voor passanten.