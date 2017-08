Actueel: Torion stuurt brandbrief aan gemeente. ‘Ontmanteling Torion dreigt door bezuiniging’ – lees meer…

Door: Redactie

Op 23 augustus heeft welzijnsinstelling Torion in Haren een brandbrief gezonden aan de gemeente. Torion voert allerlei welzijnstaken uit in opdracht van de gemeente Haren. Het gaat om taken rond informele zorg en welzijn, gerelateerd aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Simpel gezegd zou je kunnen zeggen dat Torion een door de lokale overheid gefinancierde organisatie is die zich inzet voor welzijn (veelal voor ouderen) en vrijwilligerswerk in Haren. Daarvoor ontvangt men jaarlijks een subsidie van 728.000 euro.

De gemeente heeft in haar meerjarenbegroting een bezuiniging opgenomen van jaarlijks 100.000 euro. Torion laat in de brandbrief weten dat hierdoor het uitvoeren van de taken onmogelijk is geworden. In de raadsvergadering van september zal de brandbrief worden besproken. In de brief eist Torion dat op zijn minst de bezuiniging voor 2018 van tafel gaat, omdat de tijd te kort is om zich daarop te prepareren.

Wat is er aan de hand?

Torion (gevestigd aan de Kerklaan 5 in Haren) wordt door veel mensen gezien als een gemeentelijke organisatie, maar is dat niet. Men is wel aangewezen op de subsidie van de gemeente Haren. Er werken twaalf mensen (9,5 fte) en 240 vrijwilligers. In 2015 heeft Haren de subsidie met 100.000 verlaagd, maar na overleg is dat bedrag uitgesmeerd over de jaren 2016 en 2017. Dergelijke pijnstillers ten spijt is het duidelijk dat de gemeente Haren flink snijdt in Torion’s subsidie. Met ingang van 2018 een bedrag van 100.000 euro per jaar. De stichting Torion laat nu bij monde van haar voorzitter mr. drs. T.A.M. Louwe weten dat het niet langer haalbaar is om als zelfstandige stichting de welzijnstaken uit te voeren. “Wij zijn van mening dat de verlaging van de subsidie met 100.000 euro op jaarbasis per 1 januari 2018 achterwege moet blijven”, stelt Touwe in zijn brief. Haren heeft de bezuiniging nodig om uitvoering te geven aan het project Beterr Haren, waarin de gemeente in hoog tempo financieel sterker gemaakt moet worden.

Wat probeerde Torion om het probleem op te lossen?

In 2015 zag Torion de bui hangen en startte fusiebesprekingen met een andere welzijnsorganisatie. Daarbij viel de naam Tinten, die in de regio actief is. Echter, toen de fusie tussen Haren en Groningen/Ten Boer realistisch werd zijn de fusiebesprekingen in 2016 gestopt.

Relatie Torion en gemeente loopt stroef

Het plan om te bezuinigen wekte op zichzelf al verontwaardiging bij Torion. Maar de manier waarop de gemeente ‘het spel’ speelt wordt in de brandbrief ook aan de kaak gesteld. Torion heeft wethouder Michiel Verbeek als gesprekspartner bij de gemeente. Men stelt dat de gemeente Haren had toegezegd mee te denken hoe Torion verder moest met jaarlijks 100.000 euro minder. In gesprekken zou wethouder Michiel Verbeek (D66) wel hebben aangegeven dat Torion getransformeerd zou moeten worden naar een meer wijkgerichte aanpak en dat dit de organisatie goedkoper zou kunnen maken. Ondanks die gesprekken heeft de gemeente echter nog geen helpende hand aangeboden, stelt Louwe en is er nog geen enkel advies ontvangen. Aangezien de bezuiniging op 1 januari 2018 ingaat, wordt de tijd te kort, vindt men. “Door Torion te confronteren met bezuinigingen ingaande 1 januari 2018 wordt kennelijk van Torion verwacht dat zij zelf gaat snijden in de uitvoering van de ‘Toriontaken'”, zo gaat de brief verder. Volgens Louwe is daardoor de uitvoering van taken (waar de gemeente Haren wettelijk aan gehouden is) niet geborgd. Anders gezegd: Torion staat er niet voor in dat Haren door deze manier van werken haar maatschappelijke en wettelijke verplichtingen kan nakomen. “Als het College van Torion verlangt dat Torion bepaalde taken ingaande 2018 niet langer meer zal kunnen uitvoeren betekent dit feitelijk de ontmanteling van Torion, met alle gevolgen van dien voor de inwoners van de gemeente Haren.” Vrij vertaald zegt Louwe dat Haren een zware pijp zal roken als men dit laat gebeuren, omdat Haren dan haar (WMO-)wettelijke taken niet zal uitvoeren.

Naar de rechtbank

Torion heeft officieel bezwaar aangetekend tegen de bezuiniging. Men vindt dat de gemeente ten onrechte zegt dat de bezuiniging ‘een beslissing van de gemeenteraad’ was. Volgens Torion was namelijk het college de initiatiefnemer van de bezuiniging en niet de gemeenteraad. Het College heeft het bezwaar ongegrond verklaard en vond dat men zich houdt aan de regels van wellevendheid en democratie. Zo bestrijdt men dat Torion geen tijd heeft gekregen zich voor te bereiden op de nieuwe financiële werkelijkheid. Torion heeft inmiddels bij de Rechtbank Noord-Nederland beroep ingesteld tegen het bezuinigingsbesluit. Anders gezegd, men wil de zaak juridisch gaan bepleiten voor een bestuursrechter.



Wie Torion wil leren kennen kan informatie vinden op www.torion.nl