Actueel: twee doden in Haren – geen ongeval of misdrijf – (met updates)

Door: Redactie

Aan de Westersedrift, pal tegenover de brandweerkazerne, zijn zondagavond rond 19.00 uur in een woning twee overleden personen aangetroffen.

De politie doet onderzoek. Haren de Krant houdt u op deze pagina op de hoogte. Foto’s: Sander Graafhuis, Haren de Krant/112Haren.nl

Zondagavond 20.45 uur:

In de woning, tegenover de brandweerkazerne, wonen volgens buurtgenoten twee oudere mensen. Het is nog niet duidelijk of het hier gaat om moord, zelfdoding of een natuurlijke dood. Een andere optie zou koolmonoxide kunnen zijn. De technische recherche doet onderzoek, dat zich met name lijkt te richten op de begane grond. De lampen in huis branden, maar het is niet duidelijk of dit al zo was toen de politie arriveerde. Het is nog niet bekend wie de politie heeft gewaarschuwd.

Zondagavond 22.00 uur uur:

Op dit moment is er nog maar weinig politie zichtbaar aanwezig. Er staat nog wel een ambulance nabij de woning, Westersedrift 14, Haren. Het is de redactie inmiddels bekend wie er op het adres wonen. Het gaat om een ouder echtpaar, beiden bioloog van beroep. Het perceel is niet door de politie afgezet, hetgeen doet vermoeden dat de politie niet uitgaat van een misdrijf. Een klein uur geleden is een oudere dame samen met de politie vertrokken. Wie dat was is niet bekend, noch wat zij te maken heeft met de situatie. Het zou kunnen gaan om de melder.

Zondagavond 23.20 uur:

De politie heeft zojuist een persoon teruggebracht naar de woning, waar nu ook andere mensen arriveren (wellicht familie). De politie maakte zojuist bekend dat het onderzoek is afgerond. Er is geen sprake van een ongeval of een misdrijf. Dat laat geen andere conclusie dan dat sprake zou kunnen zijn van een natuurlijke dood. Aangezien het niet aannemelijk is dat twee personen tegelijk een natuurlijke dood sterven, leidt dit tot tot de aanname dat het gaat om (collectieve) zelfdoding. Dit is overigens niet door de politie bevestigd.

De twee bewoners waren biologen, hij was emeritus hoogleraar. Beiden waren betrokken bij de Rijksuniversiteit Groningen. Buurtgenoten omschrijven ze als zeer vriendelijk. Hun gezondheid leek de laatste tijd broos en zij waren niet meer zo mobiel. Uit publicaties, o.a. in Haren de Krant, bleek hun grote betrokkenheid bij de natuur en het milieu. Dit najaar is nog gezien dat zij in hun tuin aan het werk waren.

Hiermee besluiten wij de actuele berichtgeving (23.20 uur).