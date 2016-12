Advertentie – Meld je aan voor de 30-30-30 Challenge van Curves!

Nieuws:

Door: Redactie

De feestdagen zijn meestal niet de gezondste en sportiefste dagen van het jaar. Dat begrijpen we heel goed bij Curves.

Om jou te helpen met je goede voornemens dit jaar heeft Curves dé kickstart die je niet mag missen: de 30-30-30 Challenge. Jouw goede voornemens en onze persoonlijke begeleiding gaan er voor zorgen dat het dit jaar wél lukt!

Curves helpt vrouwen op weg naar een gezonde levensstijl en omdat iedere vrouw uniek is, daagt Curves alle vrouwen uit voor de 30-30-30 Challenge. Deze 30-30-30 Challenge start vanaf 2 januari 2017 en houdt in dat je 30 dagen lang, 30 minuten per dag voor 30 euro bezig bent met jouw persoonlijke challenges. Iedere week ontvang je informatie over hoe jij nog gezonder en gelukkiger kunt leven en ontvang je challenges om direct mee aan de slag te gaan. Als extra uitdaging hebben we dit jaar de stappenchallenge toegevoegd. Stapje voor stapje kom je dichter bij jouw streefgewicht, heb je meer energie en zit je beter in je vel!

Curves en haar coaches staan altijd voor je klaar! Dus wil jij fit en gezond 2017 van start gaan? Schrijf je dan nu in voor de 30-30-30 Challenge via www.curves.nl/actie! Inschrijven kan van 2 januari tot en met 13 februari. Ben je al lid? Vraag dan naar de actie bij jouw Curves Coaches!

Een heel gezond, fit en happy new 2017!



Curves Groningen

P.C. Hooftlaan 2b

050-525 00 67

www.curvesgroningen.nl

www.curves.nl/actie