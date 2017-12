Van advocaat tot verpleegkundige. Fré de Vries volgt zijn hart…

Door: Redactie

Hij was advocaat en is nu nog steeds jurist. Maar de liefde voor de zorg is niet weg te denken in het leven van Fré de Vries uit Glimmen. Ooit opgeleid tot verpleegkundige, maar later tot het vak van advocaat.

Nu hij 51 jaar is heeft Fré zijn hart laten spreken. In Haren de Krant van volgende week het mooie verhaal van zijn zoektocht. Hij zit nu al geregeld op de ambulance, werkt in de ouderenzorg en hoop later ook op de spoedeisende hulp te gaan werken. En toch houdt hij zich ook nog steeds met juridische zaken bezig.

Haren de Krant verschijnt op woensdag 20 december en wordt verspreid t/m 22 december 2017. Daarna ook online te lezen.