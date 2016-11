Afsluiting jubileumjaar 80-jaar Boeremapark.

Nieuws:

Door: Redactie

Ter afsluiting van het jubileumjaar 80-jaar Burgemeester Boeremapark was er op vrijdagavond en op de zaterdag veel activiteit bij- en in het park. De beide acties stonden in het teken van die afsluiting. Door de wisselvallige weersomstandigheden vrijdagavond niet in het park maar in een bijzaal van de kerk op de hoek van de Lokveenweg en de Pieter Wieringaweg. Het bestuur van de Stichting Boeremapark mocht er zo’n 50 personen welkom heten, in hoofdzaak bestaande uit een diversiteit van personen die aan het park gelieerd waren. Vele betrokken vrijwilligers, sponsoren, indieners van oud foto-materiaal en niet te vergeten hobbyschilders, die zich het afgelopen jaar uitgeleefd hadden met impressies van en in het park.

Van het vele ontvangen fotomateriaal verzorgde jubileumcomitélid Henk Werners een selectieve presentatie, onderbouwd met historische- en anekdotische informatie. Vervolgens kreeg Roelof van Wijk de gelegenheid om zijn ingetogen verhaal te vertellen maar ook en vooral om namens de Historisch Kring Old Go een , mede door hem samengesteld, eerste exemplaar van de speciale uitgave 80 jaar Boeremapark aan Stichtingsvoorzitter Cor Harms te overhandigen. Leden van Old Go ontvangen deze speciale uitgave zoals gebruikelijk in de brievenbus.

Met een gezellig samenzijn en een hapje en een drankje werd de avond vervolgd, maar niet zonder de mededeling, c.q. oproep om de dag erna in het park te verschijnen in het kader van de jaarlijkse Natuurwerkdag.

In de zaterdagochtenduren gingen aldus zo’n 35 vrijwilligers, waaronder ook bewoners ven het AZC uit Onnen, aan de slag om de mouwen op te stropen voor het opredderen van het park. Met vooraf een kopje koffie bij de Boeremabank en na afloop soep met een broodje was het, weer als vanouds, een nuttige en gezellige happening.

Echter, daarmee was nog niet voor iedereen het moment aangebroken om huiswaarts te keren, er volgde nog een bijzondere daad. De aanwezigen werden namelijk uitgenodigd het bestuur/comité te volgen in zuidelijke richting. Wat bleek ? aldaar was met hulp van de gemeente een grote kei op het gazon geplaatst en dat had een bijzondere reden. Op die grote kei was de dag ervoor namelijk een plaquette aangebracht met een gedicht. Dat gedicht, getiteld “Parkfontein” is gemaakt door de eerder benoemde parkdichter Saskia de Boer (foto), en zij mocht door het weghalen van een doek, het geheel onthullen en uiteraard vergezeld gaande van een daverend applaus.

Saskia heeft met haar gedichten inmiddels meer furore gemaakt want met een ander gedicht, getiteld Avond (ook m.b.t. het Boeremapark) heeft ze in de schrijfwedstijd van de Culturele Raad bereikt dat ze door de jury daarmee vereerd werd met de prijs voor het beste gedicht van alle inzendingen van een schrijfwedstrijd. Een tweede druk van de betreffende bundel is reeds onderweg en is te bestellen bij boekhandel Boomker.