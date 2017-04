Aisha Rieck uit Haren nu al zes jaar vermist

Nieuws:

Door: Redactie

Op 13 juli 2007 werd de toen zesjarige Aisha Rieck uit Haren voor het laatst gezien. Ze werd die dag meegenomen door haar biologische moeder voor een dagje dierentuin. Aisha verbleef bij een pleeggezin, de familie Staal aan de Hoornsedijk in Haren. De moeder bracht het kind niet terug. Deze maand is het dus zes jaar geleden dat Aisha is verdwenen.

In de tussenliggende periode (2011) is de vader van Aisha (Driss.H.B.) aangehouden wegens verdenking van drugshandel, maar deze aanhouding stond los van de verdwijning van het Harense meisje. Wel werd duidelijk dat Aisha met haar moeder in een villa in Marokko woonde. In die tijd zou de moeder van Aisha telefonisch contact hebben opgenomen met Jeugdzorg (Leger des Heils) om te komen tot afspraken over terugkeer naar Nederland, maar dit contact droogde op en liep op niets uit.

Gerrit Staal, waar het kind in 2007 was ondergebracht, laat desgevraagd weten dat er de laatste tijd geen ontwikkelingen zijn. “We horen niets meer”, zegt hij. “Maar we denken nog iedere dag aan Aisha. Toch is het een geruststellende gedachte dat ze leeft.”

Aisha was destijds door Bureau Jeugdzorg in een pleeggezin in Haren (Groningen) geplaatst omdat haar moeder niet in staat was om voor haar te zorgen. Haar moeder heeft haar opgehaald, maar niet teruggebracht. Aisha heeft donkerblond tot donker halflang haar, een tenger postuur en een opvallend grijze voortand. Ze heeft gaatjes in haar oren. Ze droeg een spijkerbroek en een spijkerjasje, een witte trui met capuchon met aan de onderkant een roze konijntje en blauwe Geox schoenen.Zie ook http://www.politie.nl/groningen.

Tips

Een ieder die informatie heeft over deze vermissing wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Het gratis nummer van de Opsporingstiplijn is 0800-6070. Mailen kan ook naar info@lbvp.info.

Achtergrond

RTV Noord meldde in augustus 2011 dat justitie bij toeval was gestuit op criminele netwerken rond de vader van Aisha. Er kwamen geruchten dat het kind was gezien in Spanje en bij de dierentuin in Berlijn. Tot nu toe bleef het nu 12-jarige meisje echter onvindbaar.