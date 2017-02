Advertentie: Al ruim 12,5 jaar franchisenemers Pearle Opticiens Haren

Nieuws:

Door: Désirée Boerema

In november 2016 vierden Anne en Yvonne Douwsma hun 12,5 jarig jubileum als franchisenemers van Pearle Opticiens Haren. Zij en hun team bieden sinds 1 mei 2004 vol passie een – inmiddels – vertrouwde service en kwaliteit.

Iets te vieren

“De passie van ons team is om klanten te adviseren. Het meest blij zijn wij wanneer klanten tevreden zijn. Niet alleen met hun aankoop, maar ook met de service. Wij zijn erg trots op onze winkel op Brinkhorst 21″, aldus Anne.

Optimaal zicht voor een scherpe prijs

“Pearle staat voor kwaliteit, service en deskundigheid en dat zie je terug door de hele winkel”, vertelt Leonie Kern, bedrijfsleidster bij Pearle Opticiens Haren. “Een deskundige oogmeting en kleine reparaties zijn natuurlijk gratis. Daarnaast biedt Pearle Opticiens Niet Goed-Geld Terug Garantie, Zichtgarantie en Laagste Prijs Garantie, waardoor onze klanten verzekerd zijn van optimaal zicht voor een scherpe prijs. Tevens is er vier dagen in de week een contactlensspecialist aanwezig, ook voor nachtlenzen.” Klanten vinden hier naast een breed assortiment brillen en zonnebrillen, ook verschillende soorten contactlenzen, in iedere prijsklasse.

Over Pearle

