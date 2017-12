Al veertig jaar oud papier!

Nieuws:

Op 7 november worden vrijwilligers en andere betrokkenen bij de Oud Papierclub van de Raad van Kerken getracteerd op een feestelijke avond. Locatie: Gorechthuis.In 1968 namen twee Harense mannen, Henk Bom en Henk Woudsma, in de Raad van Kerken in Haren het initiatief tot de oudpapieractie. Beide initiatiefnemers zijn intussen helaas overleden, maar hun geesteskind viert dit jaar zijn veertigjarig jubileum. Het wordt vanaf het begin geheel door vrijwilligers gedragen.

Aanvankelijk reden de vrijwilligers met gehuurde vrachtwagens door Haren en Glimmen om het langs de weg gezette oud papier op te halen. Dit bleek toch te hoge onkosten en een te grote werkdruk op te leveren, en al sinds tal van jaren staan nu elke zaterdagmorgen een aantal vrijwilligers op het Beatrixplein in Haren klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen. In Glimmen staat hiervoor op de tweede zaterdagmorgen van iedere maand aan de Meidoornlaan een container gereed, bemand door twee vrijwilligers.

Maandelijks wordt zo ca. 50.000 kg (50 ton) oud papier ingezameld door een vrijwilligersorganisatie van meer dan 80 mensen.

De prijzen die het oud papier opbrengt fluctueren sterk, en soms moet er zelfs geld bij. Maar de Gemeente Haren betaalt de werkgroep een garantieprijs van 5 eurocent per kilo oud papier. Zodoende wordt het mogelijk dat viermaal per jaar een van de bij de Harense Raad van Kerken aangesloten kerken 7.500 kan bestemmen voor een project ergens in de derde wereld of in Oost-Europa.

Een dankbaar werk dus, dat dan ook in Haren en Glimmen een breed draagvlak geniet.

Om het veertigjarig jubileum te vieren wordt op vrijdagavond 7 november in het Gorechthuis een feestelijke avond gehouden waarvoor alle huidige en vroegere vrijwilligers worden uitgenodigd. Albert Meems en Anje Noorman zullen een presentatie geven over een project dat enige tijd geleden na een initiatief hunnerzijds uit de opbrengst van het oud papier werd gesteund, en na een pauze zal Jan Berenst een ander project, waarbij hij nauw betrokken is, belichten.