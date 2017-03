Al vijftig jaar lief en leed onder één dak

Nieuws:

Door: Redactie

Klein groot nieuws uit Haren. Mevrouw Gera van Ouwerkerk (links, 80 jaar) en Blijke de Leeuw (90). Deze twee dames wonen sinds 1962 naast elkaar onder één dak in een twee-onder-een-kap woning. Ze deelden lief en leed met elkaar, ze steunden elkaar in moeilijke tijden en delen in elkaars vreugde in de goede tijden. Ze gaan nog steeds iedere week uit: naar de schouwburg, naar lezingen, naar de leesclub, tennissen. Ze maakten fietsreizen in Portugal en Oostenrijk en doorkruisten heel Nederland per tweewieler. Iedere vrijdagavond komt de fles rode wijn op tafel. Beiden zijn ze alleenstaand en inspireren elkaar iedere dag opnieuw. “We houden elkaar aan de gang”, zeggen ze. “We zijn nog steeds nieuws- en leergierig. En over de toekomst denken we niet na: we zien wel hoe het komt.”

Deze twee vrouwen halen uit het leven wat erin zit. Ze zouden een bron van inspiratie kunnen zijn voor ouderen die het wel eens somber inzien. Dit positieve verhaal mag wel in de krant. Daarom in onze uitgave van 29 maart een kennismaking met deze twee dorpsgenoten.