Voormalig zorgcentrum in Onnen wordt familieparadijs

Foto: Geertje en Jaap Boerema (links), Désirée Boerema en Jeroen Wassing (achter), Siert en Saskia Rasker met hun kinderen Evi en Tim. Hier gaan ze hun eigen woongemeenschap vormen en elkaar helpen waar het kan.

In 1978 gebouwd als woonplek voor mensen met een (verstandelijke) beperking door de stichting Philadelphia. Lokaal vele jaren beter bekend als ‘De Alekamp’ aan de Mottenbrink in Onnen en tot 2014 in gebruik door Stichting De Zijlen en NOVO. Het pand is nu aangekocht door de familie Boerema uit Haren, die er een unieke droom realiseert.

Jaap Boerema, voorheen oprichter en eigenaar van installatiebureau TIB in Haren, leeft zijn droom. Of eigenlijk: zijn hele gezin doet dat. Zij kochten onlangs ‘De Alekamp’ en knipte het complex in drie riante wooneenheden en een unit die zal worden verhuurd als bedrijfsruimte. De vrijstaande dienstwoning is reeds gerenoveerd voor verhuur. De familie Boerema maakt van ‘De Alekamp’ een project dat waarschijnlijk zijn gelijke niet kent.

‘Woonconcept Boerema’

Zijn dochters en hun partners (en kinderen) hebben beiden een unit en zijn nu druk bezig die naar hun eigen inzichten aan te passen en verbouwen. Boerema zelf en zijn vrouw Geertje werken aan de verbouwing van de voormalige gymzaal tot woning en kantoor. Voormalige openbare ruimten, zoals keuken en kantoren worden omgebouwd tot garage en gastenverblijf met eigen keuken en sanitair. Rond iedere woonunit ligt een eigen tuin, maar ten westen van het gebouw ligt ook een enorme tuin met weiland, dat gezamenlijk bezit blijft. Dochter Désirée heeft haar bedrijf iDees online meeverhuisd en zal een kantoordeel gaan huren van de V.v.E. De dienstwoning en de kantoorruimten die verhuurd gaan worden zijn ook gezamenlijk bezit, de kosten en inkomsten worden dus gedeeld. Aldus ziet het ‘woonconcept Boerema’ eruit.

Samen

De hechte familieband is de kiem van het project. Jaap: “Van oudsher leefde er bij ons allemaal al het idee dat we ooit weer wilden gaan samenwonen als familie. Maar het kwam er steeds niet van. Wij waren in 2014 bezig met nieuwbouwplannen van een huis aan de Middelhorsterweg en toen stelde mijn dochter Saskia de vraag of daarmee dat samenwonen van de baan zou zijn. Tja, het was even een momentje om daar weer eens over na te denken.” Boerema peilde de meningen en de droom van samenwonen bleek nog springlevend. “Toen ben ik maar eens gaan kijken op internet en zag ‘De Alekamp’ te koop staan”, zegt Jaap. Zijn dochter Désirée herinnert zich wat ze toen dacht: ”Die is gek, haha”.

Hindernissen

Het ‘gekke plan’ kreeg een kans, de familie ging met de makelaar de locatie bezichtigen. Ze zagen de mogelijkheden en kansen en prikten door de desolate uitstraling na jarenlange leegstand heen. De familie ging met Stichting de Zijlen in onderhandeling over de prijs, wetende dat er nog een andere hindernis overwonnen moest worden: een vergunning van de gemeente. Om dit in goede banen te laten lopen werd architect Dirk-Jan Schotanus als projectbegeleider aangesteld. Hij was contactpersoon voor de gemeente en nam de familie aan de hand mee.

Het splitsen van ‘De Alekamp’ in drie woonadressen en kantoren vereiste een vergunning van de gemeente. Die heeft op zijn beurt namelijk te maken met regionale quota voor het aantal nieuwe woningen, maar was inhoudelijk graag bereid mee te werken aan de bijzondere plannen. Toch duurde het bijna drie jaar voordat alle procedures waren doorlopen. “Intussen waren we formeel nog geen eigenaar, dat was dus wel een spagaat”, zegt Boerema.

Zakelijk

Een goede verstandhouding is geen garantie dat dit woonconcept stabiel zal zijn, daarom heeft de familie zich omringd met adviseurs (o.a. fiscalist, notaris, accountant, architect) en zo kregen de zakelijke aspecten alle aandacht. Het perceel is verkaveld en er waren onderlinge transacties. Er is formeel een vereniging van eigenaren opgericht. Vader Jaap is voorzitter, dochter Saskia is penningmeester en schoonzoon Jeroen is secretaris. De vereniging vergadert in deze eerste periode regelmatig volgens een agenda. De besluitvorming is in de statuten vastgelegd, ieder gezin stemt met 1 stem. Iedere beslissing moet unaniem zijn. De buitenzijde van de woningen moet voldoen aan normen, die door Dirk-Jan Schotanus (architect Archisofie) worden gecontroleerd. Door het samenwonen vast te leggen in zakelijke regels zullen volgens Padre Familias Jaap Boerema problemen worden voorkomen.

De verbouwingen zijn in volle gang. Een droom vraagt tijd. Maar ook doorzettingsvermogen. Over zo’n vier jaar zal de metamorfose compleet zijn. En de naam die aan de weg komt te staan zal een knipoog zijn naar het verleden: ‘Villa Delphia’. Wie de dienstwoning of kantoren wil huren is welkom.