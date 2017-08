‘De Alekamp’ wordt uniek familieproject van de familie Boerema – lees meer…

Door: Redactie

Opmerkelijk. Ludiek. Moedig. Deze woorden zijn van toepassing op het nieuwe ‘woonconcept Boerema’ dat op dit moment wordt ontwikkeld in de voormalige ‘Alekamp’ aan de Mottenbrink in Onnen. Hier woonden sinds 1983 mensen met een beperking. Het is aangekocht door Jaap Boerema, oprichter en voormalig eigenaar van installatiebedrijf TIB.

Het echtpaar Boerema gaat het complex geschikt maken voor bewoning door de hele familie, dat betekent: twee dochters en hun gezinnen én natuurlijk Jaap en Geertje zélf, die de voormalige gymzaal ombouwen tot hun woning. Voorts worden er straks drie kantoorunits verhuurd, alsmede de vrijstaande dienstwoning. In Haren de Krant van 27 augustus een reportage over dit initiatief, waarbij ook de zakelijke aspecten goed zijn geregeld. Zo is er een vereniging van eigenaren, die iedere week volgens een agenda vergadert om beslissingen te nemen. Pater Familias Jaap is voorzitter.

De gemeente heeft na langdurige procedures goedkeuring kunnen geven aan de woonbestemming.

Foto’s: Waar voorheen de cliënten woonden van De Zijlen en NOVO, zal straks plaats bieden aan drie gezinnen….Lees meer in Haren de Krant van 27 augustus.