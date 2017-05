Alzheimer Café in de Dilgt, woensdag a.s.

Nieuws:

Aanstaande woensdag kunt u in het Alzheimer Café Haren uw licht opsteken over hulpmiddelen en domotica. Jan Derk Sluurman vertelt over de Mindmate, een apparaatje dat voorkomt dat je je spullen vergeet als je de deur uitgaat. Marleen Linnenkoper van Zorgthuis Winschoten vertelt over een interactieve showroom voor hulpmiddelen en levensloop bestendig wonen. Het huis is op afspraak gratis te bezoeken. U wordt u uitgedaagd actief deel te nemen aan de presentatie over de hulpmiddelen en domotica.

De deur is open vanaf 19.00 uur een het programma start om 19.30.

We zien u graag in het Alzheimer Café Haren, ZINN locatie De Dilgt, Dilgtweg 3 in Haren.