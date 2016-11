Alzheimer Café op 7 december over jong dementerenden

Nieuws:

Door: Redactie

Op woensdag 7 december staat het thema ‘Jong dementerenden’ op het programma in het Alzheimer Café in de Dilgt te Haren.



Als iemand op jonge leeftijd dementie krijgt kunnen er problemen ontstaan op het werk of in het gezin, bijvoorbeeld bij het doen van het huishouden. Toekomstplannen moeten aangepast worden en ook de manier van omgaan met elkaar verandert. Daarbij kunnen kinderen in een andere rol komen. Fred Kooger, psycholoog bij Team290 is gastspreker in het Alzheimer Café Haren van woensdag 7 december.

Elke eerste woensdag van de maand zijn belangstellenden welkom in het Alzheimer Café Haren, ZINN-locatie De Dilgt, Dilgtweg 3 te Haren.

De toegang is gratis, evenals de koffie en de thee. Bezoekers zijn vanaf 19.00 uur welkom. De avond wordt rond 21.00 uur afgesloten.