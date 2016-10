Alzheimer Café over de rol van de huisarts, 2 november in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Woensdag 2 november bent u weer welkom in het Alzheimer Café Haren, ZINN-locatie De Dilgt, Dilgtweg 3 te Haren.

De toegang is gratis, evenals de koffie en de thee. Bezoekers zijn vanaf 19.00 uur welkom. De avond wordt rond 21.00 uur afgesloten.

Het thema is: Dementie en de rol van de huisarts

Wat kan uw huisarts voor u betekenen als u of uw partner dementie krijgt. Huisarts Jantien Knol vertelt over haar ervaringen in de praktijk met het proces van dementie tijdens het Alzheimer Café Haren van woensdag 2 november.