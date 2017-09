Alzheimercafé 4 oktober

Nieuws:

Het onderwerp dat 4 oktober besproken wordt is ‘Vrijheid en veiligheid’.

Wat als iemand dreigt te vallen of te verdwalen? Of zich niet wil (laten) verzorgen? Of de hele nacht onrustig is? Of dag en nacht omkeert? Zijn er dan manieren om goede zorg te verlenen én iemand zo veel mogelijk (bewegings)vrijheid en zelfbeschikking te laten houden? Paul Tameling van Alzheimer Nederland bespreekt dit onderwerp aan de hand van filmfragmenten.

Het café is open vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. De toegang is gratis evenals de koffie en de thee. Aanmelden hoeft niet, u bent van harte welkom!

Grand Café De Dilgt, ZINN locatie De Dilgt, Dilgtweg 3 Haren.