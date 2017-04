American Football in Corpus den Hoorn

Nieuws:

De Groninger Giants hadden ooit Esserberg als bakermat, nu spelen ze in Corpus den Hoorn. American Football in de Eredivisie kunt u zien zaterdag 8 april om 19.00 uur met gratis entree. Sportpark Corpus den Hoorn.

Na de historische eerste overwinning in de Eredivisie op de Arnhem Falcons staat op zaterdag 8 april 19:00 de wedstrijd tegen de 010 Trojans uit Rotterdam op het programma. De Groningen Giants hebben de smaak van overwinning nog vers in het geheugen en zullen hongerig zijn om nogmaals als overwinnaars van het veld te stappen. Dat zal een flinke kluif worden aangezien de Trojans een formidabele tegenstander van hoog niveau zijn. Zo stond de Rotterdamse formatie afgelopen seizoen nog in de finale waarin ze hebben verloren van landskampioen Amsterdam Crusaders.

Zaterdagavond 8 april om 19:00 zal de strijd losbarsten op sportpark Corpus den Hoorn. Spektakel in en rondom het veld is gegarandeerd. Er zullen gratis wedstrijdboekjes en live commentaar aanwezig zijn om de wedstrijd van een kritische noot en uitleg te voorzien. Toegang is altijd gratis.