Anjerlaan weer open, winkeliers weer makkelijk bereikbaar

Nieuws:

Door: Redactie

Het heeft even geduurd, maar sinds vandaag 11.00 uur is de Anjerlaan weer open voor alle verkeer. Gedurende meerdere weken was de weg afgesloten wegens de bouwactiviteiten. Men werd omgeleid via Ridderspoorweg en Zonnedauwweg. Volgens groenteman Erik Berends heeft dit nogal wat gevolgen gehad voor de omzet in de winkels.

“Je weet niet half wat dit voor impact had”, zegt Berends. “Als mensen zich ergeren aan de omleiding kiezen ze gemakkelijk ‘even’ een andere plaats om hun boodschappen te doen. Dan moet je ze later weer proberen terug te krijgen als klant. Veel mensen weten niet dat het zo werkt, maar het is wél een feit.”

De bouw van winkels en woningen gaat voort en schiet op. Rond 18 januari wordt de opening van het winkelcentrum verwacht.