Anjerplein zaterdag 20 mei feestelijk geopend. Omzetten stijgen flink, het is een succes. Lees meer…

Door: Redactie

Zaterdag 20 mei a.s. gaat heel Haren op bezoek bij het Anjerplein.

De zeven winkeliers organiseren samen met Woonborg een inwijdingsfeestje van 10-17 uur. De gehele dag hebben de winkeliers kraampjes met gezellige activiteiten en leuke aanbiedingen opgetuigd. Verder zijn er attracties, zoals springkussen, klimwand en ballonnenclowns. Tussen 10.00 en 10.30 uur zijn er officiële momenten, waaronder toespraken en de onthulling van de naam die groot op een gevel is aangebracht. Vanaf dat moment bestaat het Anjerplein écht. Het is het sluitstuk van tien lange jaren voorbereiden. De winkeliers doen inmiddels goede zaken. Volgens Wilfred Haafs, één van hen, zijn de omzetten met minstens 30% gestegen. Het wachten is beloond.

De winkels van het nieuwe Anjerplein: Ami Kappers, Restoria, Bloem & Kunst, Echte Bakker Haafs, Jumbo, Berends Groente & Fruit, Linestyle. Ook de ambulante vishandel John Vos hoort erbij en zal 20 mei van de partij zijn.