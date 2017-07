Archeologische vondsten in de bodem bij Essen ‘verrassend’ – lees meer

Nieuws:

Gisteravond gaf archeologe en onderzoeksleider Elma Schrijer een lezing over het archeologisch onderzoek nabij Essen. Dat onderzoek gebeurde in opdracht van Pro Rail die daar werkt aan de bouw van een ‘opstelplaats’ voor treinen. Schrijer vertelde dat er tegen iedere verwachting in veel vondsten zijn gedaan die duiden op bewoning van dat gebied sinds ruwweg 3000 jaar voor Christus.

Verrassend waren de vondsten, omdat het betreffende gebied duizenden jaren geleden nat en drassig was. “Eigenlijk lag het zowat aan zee”, zegt Schrijer. De nabijgelegen Hondsdrug was droog en aantrekkelijk, dus het lag niet voor de hand dat er mensen neerstreken in het modderige gebied ten oosten van het buurtschap Essen. “Maar mensen maakten voor hun woongebied dezelfde afwegingen als nu. Waar voel ik me goed, waar is het mooi? Ze namen kennelijk het ongemak van het water op de koop toe”, zegt Schrijer. Tijdens een uitgebreid onderzoek vonden archeologen sporen van sloten en greppels, maar ook van gewassen die er werden verbouwd. Dan waren er veel vuurstenen en ook artifacten (gebruiksvoorwerpen) zoals messen, schraapstenen (om dieren te slachten), vuistbijlen en pijlpunten. Ze schetste een beeld van een volk dat zich in leven hield met jagen en verzamelen.

De onderzoekers hebben zelfs sporen gevonden van houten huizen die rond 200 jaar voor Christus op deze plaats hebben gestaan. Te zien was zelfs dat zij uiteindelijk zijn weggetrokken wegens het vele water met medeneming van de fundering van het huis.