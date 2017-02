Asbest in oude Tuindorpschool wordt strop voor gemeente Haren: één miljoen

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeente Haren wil de oude Tuindorpschool verkopen aan Stichting Kinderopvang Haren, maar zal waarschijnlijk moeten opdraaien voor de kosten van asbestsanering in het gebouw. Dat meldt RTV Noord vandaag. Wethouder Michiel Verbeek zou dit ‘een grote tegenvaller’ hebben genoemd. Hij vindt het logisch dat het pand ‘schoon’ opgeleverd moet worden.

Met name de sanering van de zolder zou leiden tot hoge kosten, omdat de kap van het gebouw er dan af zou moeten. Omdat Haren onder financieel toezicht van de provincie staat, zal die eerst toestemming moeten geven de school te saneren. Dat is een pijnlijk gegeven, want de wethouder wil juist aantonen dat Haren financieel sterk is. Daarbij komt een tegenvaller van een miljoen niet goed uit.

