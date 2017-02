Aspirant Kamerleden worstelen met vraagstuk ‘herindeling Haren’ tijdens debat

Nieuws:

Door: Redactie

Donderdagavond vond in het gemeentehuis van Haren een verkiezingsdebat plaats in het kader van de Tweede Kamer-verkiezingen van 15 maart. Negen partijen waren met aspirant kamerleden of andere debaters naar Haren gekomen om onder leiding van Harenaar Mark Boumans (burgemeester van Ommen) landelijke thema’s te bespreken. Natuurlijk kwam ook de herindelingskwestie aan de orde.

De aanwezige fracties waren: D66, VVD, PvdA, PvdD, GL, CDA, SP, 50 Plus en CU. Zolang het over landelijke of internationale thema’s ging kwamen de opinies er soepel uit, zoals ontwikkelingssamenwerking en het vluchtelingenprobleem. Ook over Europa en de centrale inmenging in b.v. de belastingen van de lidstaten werden hoogstaande betogen gehouden. Maar toen debatleider Boumans om 21.40 uur het thema herindeling aankondigde gebeurde er iets in de raadszaal. Het publiek dat de tribune tot de laatste stoel vulde, zette zich schrap en begon zich te bemoeien met de debatleider. Er werden spandoeken ontrold. Ze wilden zeker zijn dat ze aan het woord zouden komen om hun zegje over de fusie te doen. Ook Boumans zette zich schrap, want op voorhand wilde hij de zaal vast verzoeken zich niet door emoties en boe-geroep te laten leiden. Dat lukte redelijk. De politici waren zichtbaar niet meer in hun comfortzone. De één na de ander gebruikte veel woorden om te erkennen dat ze het dossier niet zo grondig hadden bestudeerd. In grote lijnen werden er wel wat uitspraken gedaan. Politiek correcte statements. ‘De Kamer zal het op inhoud beoordelen’. Verder bestond de indruk dat de fracties van Provinciale Staten een ander beeld van de Harense sterkte/zwakte hebben dan de tegenstanders van fusie. Er bestaan volgens hen geen dubbele agenda’s of complotten, zoals Gustaaf Biezeveld van het Burgercomité suggereerde.

Wat men globaal zei...

Heel voorzichtig gingen partijen in op de kwestie. Zo was het opvallend genoeg het CDA (de partij van gedeputeerde P.Brouns) dat betoogde dat een fusie in principe van onderop moet worden uitgevoerd, mét draagvlak. Maar dat specifieke argumenten voor een fusie uiteindelijk door de Kamer beoordeeld moeten worden. In die woorden lieten ook de andere partijen zich uit, waarbij PvdD het meest expliciet was: als de fusie niet wordt gedragen door de bevolking zijn er ertegen. De SP, in andere onderwerpen wél expliciet, moest hier vaag blijven in een sfeer van ‘we zijn er niet blij mee, maar het moet nu eenmaal’. In de Provinciale Staten stemde de SP in met fusie. William Moorlag (PvdA) was wél klip en klaar: hij is voor de herindeling. Maar hij was het meest ruimhartig in het erkennen van het leed dat Harenaars voelen, omdat hen door de provincie in eerste instantie echt was toegezegd dat een fusie niet zou worden opgelegd. “Het nieuwe college van GS sprak toen mooie woorden, men zou geen beleid opleggen maar luisteren naar de bevolking, en direct na de verkiezingen begon ook bij hun de hogere uitlegkunde om te zeggen dat Haren toch wordt gedwongen te fuseren.” Moorlag snapt heel goed dat dit in Haren tot woede heeft geleid. Zelfs D66 bleef hangen in een cryptogram. De Kamer moet goed nadenken en dan een goede beslissing nemen, zo was ongeveer het vlees noch vis standpunt. 50 Plus kon rekenen op de sympathie van het publiek, want ook die had weinig woorden nodig: als Haren het niet wil, dan niet fuseren.

Boumans

De ontdekking van de avond was overigens Mark Boumans in zijn rol van debatleider. Hij heeft talent. Hij liet de sprekers alle ruimte en hield toch lijn in het debat. Hij heeft het thema herindeling bovendien niet laten ontaarden in een bokswedstrijd. Maar, eerlijk is eerlijk, de aanwezige debaters hadden inhoudelijk over dit onderwerp dan ook niet veel te melden. Daardoor kon Boumans om 22.30 uur het debat afronden. De avond was georganiseerd door Politiek Overleg Haren.