In Astoria werd het verzet tegen fusie georganiseerd

Door: Redactie

Gisteravond was de opkomst rond 90 personen tijdens een informatieve avond voor mensen die tegen de fusie met Groningen/Ten Boer zijn. Aan hen die volharden in hun verzet werd de mogelijkheid geboden om zienswijzen te formuleren, opdat de beleidsmakers in provincie en Den Haag weten welke bezwaren er tegen fusie leven. De avond was het initiatief van de partijen in de gemeenteraad die de fusie bestrijden. Op 6 oktober werd een soortgelijke avond belegd door de PvdA met de intentie om juist de fusie met Groningen/Ten Boer handen en voeten te geven. Daar kwamen 35 mensen op af.

Verslag van de avond door Wil Legemaat, raadslid D66

Het is nog lang geen gelopen race: verslag informatie- en schrijfavond 12 oktober Handen af van Haren

Ruim negentig inwoners kwamen naar de informatie- en schrijfavond in Astoria, georganiseerd door het platform Handen af van Haren. Onder leiding van Piet Bouma verliep de avond in een zeer plezierige sfeer. Veel aanwezigen toonden hun waardering voor het initiatief en… voor de standvastigheid van de drie coalitiepartijen D66, GVH en CDA.

Na de pauze werden tientallen zienswijzen geschreven.

Platform stelde zich voor

Handen af van Haren is een platform van inwoners die vinden dat Haren zelfstandig kan en moet blijven. Een groep van ruim tien inwoners, die aan de aanwezigen werden voorgesteld, ontwikkelen de plannen. Woordvoerder Jelle Landstra lichtte zijn motivatie toe. In het begin was hij niet gekant tegen herindeling, maar toen hij zag hoe de Provincie met Haren omsprong, hoe er selectief gewinkeld werd geciteerd uit rapporten en hoe andere rapporten werden weggemoffeld, raakte hij ervan overtuigd dat er andere belangen in het spel waren dan die van Haren. Herindeling van belang voor de financiën van Haren? Haren zal een wingewest worden. De afstand gemeente-inwoners zal toenemen en qua landschap hoort Haren niet bij de stad. Een goede zaak dat Haren voor zichzelf kiest. Bewondering voor de coalitie die de rug recht houdt. Landstra, bekend met lobbywerk, benadrukte dat het nog lang geen gelopen race is. Hij sprak de hoop uit dat de inwoners van Haren straks kunnen zeggen: we leven inderdaad nog in een democratie.

Vragen aan de coalitiepartijen

De fractievoorzitters van D66, GVH en CDA waren uitgenodigd om hun standpunten toe te lichten. Nadat de wettelijke fase was afgerond bleek dat medewerking onder protest door de Provincie wordt uitgelegd als instemming. Op die manier werd Haren er als het ware ‘ingerommeld’. Dat is de reden te stoppen met verdere medewerking. Laat het duidelijk zijn: er is geen enkel collegebesluit of raadsbesluit waarbij Haren instemt met een lichte samenvoeging. Toch stelt de Provincie dit doodleuk in het herindelingsontwerp. Daartegen zal in een zienswijze van de gemeenteraad krachtig geprotesteerd worden.

In het herindelingsontwerp is – in tegenstelling tot beloften vooraf – nog niets geregeld over al die zaken die voor inwoners van belang zijn: de voorzieningen, de groene ruimte, de hogere gemeentelijke lasten. Dat moet geregeld in een bestuursakkoord, maar dat onttrekt zich geheel aan de invloed van inwoners: er kunnen geen zienswijzen op ingediend worden.

De coalitie is ervan overtuigd dat Haren het zelfstandig kan en dat daarmee ook wordt voldaan aan de vijf wettelijke criteria.

Zienswijzen

Leden van het platform Handen af van Haren gaven een toelichting op het schrijven van zienswijzen. Enkele inwoners gaven aan weinig vertrouwen te hebben in de Provincie. Zij adviseerden van de zienswijzen een kopie te bewaren en/of te sturen naar de gemeente Haren.

Daarna boog men zich over de zienswijzen. Er werd nog een glas gedronken en velen keerden huiswaarts met een of meer raamposters. Kortom: een zeer geslaagde avond.

Herhaling op 3 november in De Groenenberg te Glimmen.

Meer informatie op www.handenafvanharen.nl